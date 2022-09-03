مصرع سائق «توك توك» مجهول الهوية وإصابة شخصين في حادث سير بالغربية

لقي شخص مصرعه وأصيب آخران في قرية شبرا قاص بمركز السنطة بمحافظة الغربية، اليوم، إثر حادث تصادم بين دراجة بخارية «توك توك» وجرار زراعي وسيارة ملاكي، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد أحد السائقين.

نقل المصابين للمستشفى

وحررت الأجهزة الأمنية في مركز شرطة السنطة محضرا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب وفاة سائق الدراجة البخارية، والتصريح بدفنها، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها، وتم التحفظ على الجثة في مشرحة مستشفى السنطة العام، ونُقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج.

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة السنطة، يتضمن وقوع حادث تصادم بين جرار زراعي وسيارة ملاكي و«توك توك»، في مدخل قرية شبرا قاص بمركز السنطة.

سائق التوك توك مجهول الهوية

وانتقلت الأجهزة الأمنية في مركز شرطة السنطة، إلى مكان الحادث، وتبين أن قائد الدراجة البخارية «توك توك» مجهول الهوية، وتوفي إثر إصابته في الحادث، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى السنطة العام، وجار البحث عن هويته ومعرفة ذويه.

وتبين من التحريات إصابة قائدي السيارة الملاكي والجرار الزراعي، بكسور وكدمات وجروح متفرقة في الجسد، وحالتهما الصحية مستقرة، وتم نقهلما إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج، كما أن السبب وراء ارتكاب الحادث هو السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق، وعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة أو في حادث السير.

وحررت الأجهزة الأمنية محضرا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها.