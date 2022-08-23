أمن الدولة السعودي يقيم حفل زفاف لنزيل داخل السجن «فيديو»

وافقت رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية، على طلب أحد النزلاء في سجن المباحث العامة، بإقامة حفل زفافه بمشاركة الأهالي والأقارب من ذوي العريس وبعض النزلاء، وفقا لموقع قناة «روسيا اليوم».

حفل زفاف لنزيل داخل السجن

وقال النزيل حمد اليامي، خلال حفل الزفاف إنه تقدم بطلب لإدارة السجن فيما يخص زواجه، حيث أتى رد الإدارة عليه في فترة وجيزة بقبول طلبه، ودفعت رئاسة أمن الدولة في السعودية، تكاليف حفل الزواج ودعوة عائلته.

رئاسة أمن الدولة تقيم حفل زواج لأحد نزلاء سجن المباحث العامة بحضور ذوي العريس وعدد من النزلاء التفاصيل مع محمد الجميري@M7mdSh17#نشرة_التاسعة#MBC1 pic.twitter.com/AlaR8COcRb — MBC أخبار (@MBC24News) August 22, 2022

وبحسب شبكة قنوات «أم بي سي» السعودية، أضاف النزيل أن: «المسؤولون لم يقصروا، وكل خدماتنا مستجابة في أسرع وقت»، معربا عن أنه طلب من الإدارة الزواج في فترة وجيزة ولبوا الطلب، والتجهيزات كانت رائعة».

أمن الدولة يوجه بتقديم كافة التسهيلات

ودعت رئاسة أمن الدولة المختصين بتقديم كافة الخدمات والتسهيلات والجهود المطلوبة، من أجل إتمام حفل الزفاف وتنفيذ طلبه.

وقدم زملاؤه من النزلاء داخل السجل الهدايا، ومبلغًا ماليًا قيمته 10 آلاف ريال، وفقا لصحيفة «المواطن» السعودية.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي، فيديو، يظهر لحظة إقامة رئاسة أمن الدولة حفل زفاف لأحد نزلاء سجن المباحث العامة، بعد أن نظمه نزلاء جناح «إدارة الوقت» داخل السجن بمدينة أبها.