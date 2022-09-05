أحدث ظهور لبوسي بصحبة أسرتها في الساحل الشمالي (صورة)

نشرت مي نور الشريف، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، أحدث صوره تجمعها بأسرتها في أحدث ظهور لوالدتها الفنانة بوسي، في الساحل الشمالي.

وعلقت مي نور الشريف على الصورة قائلة: «اللهم ديم نعمتك علينا ربنا يديمكم نعمة ورحمة ليا الحمدلله».

مي نور الشريف تحيي الذكري السنوية لوفاة والدها

وأحيت مي نور الشريف، الشهر الماضي عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، الذكرى السنوية السابعة لوفاة والدها، ونشرت مجموعة صور من أعماله، وعلقت عليها قائلة: «من أعظم نعم الله على عبده، إنه يحبب عبيده فيه، ويدعوا له.. ربنا يتقبل حب ودعاء الناس ليك أيها الغائب الحاضر.. حبيبي دائما نور الشريف، نورالشريف ربنا يرحمك ويغفر لك.. ويجمعنا بيك على خير في رحمته الواسعة».