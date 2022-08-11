مي نور الشريف تحيي الذكرى السنوية السابعة لوفاة والدها.. حبيبي دائما

أحيت مي نور الشريف، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، الذكرى السنوية السابعة لوفاة والدها، ونشرت مي نور الشريف مجموعة صور من أعمال والدها.

مي نور الشريف تحيي الذكرى السنوية السابعة لوفاة والدها

وعلقت مي نور قائلة: «من أعظم نعم الله علي عبده أنه يحبب عبيده فيه و يدعوا له.. ربنا يتقبل حب و دعاء الناس ليك أيها الغائب الحاضر.. حبيبي دائما نور الشريف، نورالشريف ربنا يرحمك ويغفر لك ويجمعنا بيك على خير في رحمته الواسعة».

وفاة نور الشريف

ورحل عن عالمنا الفنان نور الشريف، يوم 11 أغسطس عام 2015 عن عمر ناهز 69 عامًا، داخل أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، وذلك بعد صراع طويل مع المرض، حيث كان يُعاني من سرطان الرئة.

يذكر أن مي نور الشريف، اشتركت مع والدها نور الشريف فى بطولة المسلسل التليفزيوني «الدالي» وحققت نجاحًا كبيرًا، واستمرت مع والدها في مسلسلات «متخافوش، الدالي 2، الدالي 3، عرفة البحر».