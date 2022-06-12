الشرطة الكندية تحقق في تهديد محتمل بوجود قنبلة بـ«البرلمان»

قال مصدر حكومي، اليوم، إن الشرطة الكندية تحقق في خطر محتمل على الأمن القومي، أجبر البرلمان على الإغلاق لعدة ساعات السبت، بعد أن حذر ضباط الحدود من تهديد بوجود قنبلة.

وحذر فرع المخابرات في وكالة الحدود، السبت، من احتمال تحميل عربات قرب البرلمان بالمتفجرات، بحسب المصدر الذي لم يصرح له بالحديث رسميا، وفقا لما ذكرت وكالة أنباء رويترز دون ذكر مزيد من التفاصيل.

شرطة أوتاوا حددت هوية شخصين متهمين في الحادث

وقالت شرطة أوتاوا، إنها حددت هوية شخصين مهمين، لكن لا توجد مخاوف تتعلق بالسلامة العامة، إذ واصلت التحقيق في حادث أدى لفترة وجيزة إلى إخلاء مبنى البرلمان.

وقالت الشرطة في بيان صحفي، إنها تلقت معلومات يوم السبت حول وجود تهديد محتمل بالقرب من الدائرة البرلمانية، ما دفعها إلى إغلاق بعض الشوارع المحيطة أمام مرور السيارات والمشاة لم يكشفوا عن طبيعة التهديد، وفقا لصحيفة «ذا صن البريطانية».

أوامر بإخلاء البرلمان

وأمرت خدمة الحماية البرلمانية أيضًا بإخلاء مبنى البرلمان الكندى، وأصدرت تنبيهًا لجميع البرلمانيين والموظفين، ولاحظت أن جميع المباني في المنطقة، كانت تخضع لأوامر الحماية في المكان حتى إشعار آخر.

في وقت لاحق من بعد الظهر، غردت الشرطة بأن المنطقة فُتحت مرة أخرى للجمهور.

وقالت القوة في بيان إنها لم تحدد أي تهديد للسلامة العامة ناتج عن الحادث، لكنها قالت إنها حددت شخصين وسيارتين مهمتين، وإنها ما زالت تحقق.