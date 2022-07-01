«لديها لحية».. الشرطة الكندية تبحث عن امرأة لا تشبه النساء (صورة)

نشرت الشرطة الكندية في مدينة تورنتو صورة لامرأة مفقودة، وطلبت المساعدة في البحث عنها، ولكن بدت الصورة غريبة نظرًا لأن المرأة ملتحية.

مواصفات المرأة

وقالت الشرطة في التفاصيل، إن المرأة التي في الصورة عمرها 27 عاما واسمها «إيزابيلا ديغراس» وقد شوهدت آخر مرة يوم السبت 25 يونيو الماضي.

لديها لحية

وكتب الشرطة عنها في الوصف قائلين إن «لديها شعرا فاتحا أشعثا وقواما رقيقا، ولحية صغيرة، ويبلغ طولها 5 أقدام و10 بوصات».