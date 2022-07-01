«لديها لحية».. الشرطة الكندية تبحث عن امرأة لا تشبه النساء (صورة)
كتب:
محمد الليثي
09:59 ص | الجمعة 01 يوليو 2022
الشرطة الكندية
نشرت الشرطة الكندية في مدينة تورنتو صورة لامرأة مفقودة، وطلبت المساعدة في البحث عنها، ولكن بدت الصورة غريبة نظرًا لأن المرأة ملتحية.
مواصفات المرأة
وقالت الشرطة في التفاصيل، إن المرأة التي في الصورة عمرها 27 عاما واسمها «إيزابيلا ديغراس» وقد شوهدت آخر مرة يوم السبت 25 يونيو الماضي.
لديها لحية
وكتب الشرطة عنها في الوصف قائلين إن «لديها شعرا فاتحا أشعثا وقواما رقيقا، ولحية صغيرة، ويبلغ طولها 5 أقدام و10 بوصات».