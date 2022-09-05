مصرع طالب وإصابة آخر في حادث تصادم ببني سويف

لقي طالب مصرعه وأصيب آخر، اليوم الاثنين، في حادث تصادم دراجة بخارية مع سيارة ميكروباص، أمام قرية معصرة نعسان التابعة لمركز إهناسيا غرب محافظة بني سويف، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلي مستشفي بني سويف الجامعي.

تصادم دراجة بخارية وسيارة

وتلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم دراجة بخارية مع سيارة ميكروباص أمام قرية معصرة نعسان التابعة لمركز إهناسيا غرب المحافظة، ما أسفر وفاة طالب وإصابة آخر، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقلهم إلى أقرب مستشفى وإيداع جثة المتوفى مشرحة المستشفى، وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة للمصاب، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى بني سويف الجامعي

وعلى الفور دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتم إيداع جثة المتوفى مشرحة المستشفى، فيما نقل المصاب إلي قسم الاستقبال والطوارئ لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

إيداع الجثة مشرحة المستشفى الجامعي

واستقبلت مشرحة مستشفى بنى سويف الجامعي، جثة الطالب المتوفى ويدعى، يوسف شعبان 15 عامًا، مقيم في معصرة نعسان التابعة لمركز اهناسيا.

كما استقبلت طوارئ المستشفى محمد خالد، 15 سنة، وبه إصابات مختلفة، وتم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة له، وإجراء ابلفحوصات الطبية للوقوف على مدى إصابته، ودرجة الإصابة التي تعرض لها في الحادث.

وحُرر المحضر اللازم، وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية، تمهيداً لاستصدار تصريح الدفن للمتوفي وتسليم الجثة إلى ذويه.