الإعلان عن وظيفتي مدير عام في محافظة بني سويف.. اعرف التفاصيل

أعلنت بوابة الوظائف الحكومية عن حاجة ديوان عام محافظة بني سويف وظيفتي مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية، ومدير عام الإدارة العامة لشئون البيئة، وذلك وفق إجراءات معينة ومهارات وظيفية لكلا منهما بالإضافة إلى الأوراق والمستندات المطلوبة في كل وظيفة.

أولا: وظيفة مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بمحافظة بني سويف

تقع هذه الوظيفة على قمة وظائف الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بديوان عام محافظة بني سويف ويخضع شاغلها للإشراف المباشر من السكرتير العام وتختص بالإشراف على تنفيذ كافة القوانين واللوائح والتعليمات والمنشورات المالية وبدل السفر والانتقال ولائحة المخازن والمشتريات والمناقصات والمزايدات والمعلومات.

ثانيا: وظيفة مدير عام الإدارة العامة لشئون البيئة بمحافظة بني سويف

تقع هذه الوظيفة على رأس الإدارة العامة لشئون البيئة ويعمل شاغلها تحت إشراف المحافظ وتختص باقتراح الخطط والبرامج لدراسة المشكلات البيئية واقتراح الحلول لها ومتابعة تنفيذ التشريعات التي تستهدف الحفاظ على البيئة، والإشراف على مفتشي البيئة التابعين له ويوزع العمل عليهم.

المهارات المطلوبة لوظيفة مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية والبيئة بمحافظة بني سويف

1- اجتياز البرامج التدريبية المعتمدة طبقا للقوانين واللوائح.

2- القدرة على القيادة والتوجيه واتخاذ القرار وحل المشكلات وحل الأزمات ومهارات الاتصال

3- قضاء مدة بينية قدرها عام على الأقل في المستوى الوظيفي (أ) أو قضاء مدة بينية قدرها 17 عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

شروط التقدم والمستندات المطلوبة لوظيفة مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية والبيئة بمحافظة بني سويف:

- مؤهل عال مناسب لطبيعة العمل

- تقديم طلب إلى محافظ بني سويف، ملصقا به صورة شخصية 4x 6

- بيان حالة وظيفية معتمدا ومختوما.

- بيان بالتدرج الوظيفي معتمدا ومختوما من الجهة التي يعمل بها موضحا به الوظائف الإشرافية والقيادية التي شغلها خلال فترة عمله.

- الإنجازات في الأعمال السابقة معتمدة ومختومة من الرئيس المباشر بما لا يتجاوز أربع صفحات.

- شهادة من الشئون القانونية بالإحالة للمحاكمة التأديبية والجنائية من عدمه.

- شهادة من الموارد البشرية بالجزاءات من عدمه.

- صور طبق الأصل من شهادات الدورات التدريبية الحاصل عليها المتقدم وخاصة المتعلقة بطبيعة العمل والحاسب الآلي واللغة الإنجليزية.

- ما يفيد الاشتراك في المؤتمرات وخطابات الشكر وشهادات التقدير إن وجد.

- مقترح التطوير طبقا للنموذج الصادر من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالقرار رقم 95 لسنة 2017.

- صحيفة حالة جنائية حديثة للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة.

- تقدم المستندات المطلوبة من عدد 7 ملفات «أصل + 6 صور منه».