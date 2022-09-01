جهود مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة طفلة في بني سويف

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف جهودها لكشف غموض العثور على جثة طفلة عمرها 8 سنوات، وبها عدة طعنات متفرقة بالجسم، في قرية أبويط التابعة لمركز الواسطى شمال المحافظة، وجرى إيداع الجثة مشرحة مستشفى الواسطى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

العثور على جثة طفلة بها طعنات

وتلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية إخطارًا من العميد منصور الدغيدي رئيس المباحث الجنائية، يفيد العثور على جثة طفلة وبها عدت طعنات متفرقة بالجسم بقرية أبويط دائرة مركز ناصر شمال المحافظة.

ووجه مدير أمن بني سويف بتشكيل فريق بحثي بإشراف مدير مباحث المديرية، وقيادة المقدم محمد محروس رئيس مباحث مركز شرطة الواسطى، ويضم ضباط مباحث المركز، لكشف غموض الواقعة وظروفها وملابساتها وسرعة ضبط الجاني.

إيداع الجثة مشرحة مستشفى الواسطى المركزي

ونُقلت جثة الطفلة بسيارة إسعاف إلي مشرحة مستشفى الواسطى المركزي، وأُخطرت جهات التحقيق التي طلبت ندب الطبيب الشرعي لإجراء الكشف الطبي عليها، وبيان ما بها من إصابات وسبب الوفاة، كما طلبت جهات التحقيق سرعة تحريات رجال المباحث للوقوف على ملابسات الواقعة، وأسباب الوفاة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتكثف قوات الأمن بمركز شرطة الواسطى شمال بنى سويف، في التحقيق في الحادث، للوصول إلى أسبابه وملابساته وضبط الجناة، حيث جرى إيداع الجثة بمشرحة مستشفى الواسطى المركزي.