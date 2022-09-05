تفاصيل مبادرة علاج الأطفال المصابين بالسكر: خدمة مجانية حتى وصولهم لـ18 سنة

قالت الدكتورة رشا العدوي، استشاري طب الأطفال إنَّ انطلاق مبادرة علاج الأطفال المصابين بالسكر بالمجان بدأت في أغسطس 2021 مع تأسيس مؤسسة علاج لرعاية أطفال السكري تحت رعاية وزارة الضامن الاجتماعي، إذ أنَّ أعداد الأطفال المصابين بالسكري في تزايد مستمر الآونة الأخيرة على مستوى العالم، وأصبح هناك حاجة لخدمة طبية متكاملة، خصوصًا أنَّ مستلزمات العلاج غالية الزمن ولا يقدر عليها الكثير من الأسر، وتحمل المبادرة اسم «مبادرة دعم الطفل السكري المصري».

تكلفة مضخة الأنسولين قد لا تناسب بعض الأسر

وأضافت استشاري طب الأطفال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية أسماء يوسف والإعلامية آية جمال الدين، أنَّ إدخال التكنولوجيا بعلاج الأطفال مهم لأن العلاج الخاص بالسكري عبء نفسي شديد على الأطفال خصوصًا مع الوخز اليومي بحقن الأنسولين أو من أجل قياس السكر.

وأوضحت أنَّ العلاج الذي توفره المبادرة يكون عبارة عن «سونسور» يتمّ تركيبه على جلد الطفل ويقيس السكر مرة كل 5 دقائق دون أي وخز نهائي، ويتمّ توفيره بالمؤسسة بالمجان، بالإضافة لمضخة الأنسولين ويوجد أطفال كثر غير قادرين على شرائها، خصوصًا أنَّها تغير حياة الطفل نهائي وحينما يركبها الطفل تتحكم بمستوى السكر بطريقة أحسن ولا يكون هناك وخز متكرر، إذ يضطر المصاب لتغيير «الكانويلا» تحت الجلد كل 3 أيام.

طريقة الحصول على العلاج

وشرحت استشاري طب الأطفال أنَّ من يرغب الحصول على هذه الأجهزة بالمجان يتواصل على الرقم 01005573388، وهو الرقم الخاص بالمبادرة، ويتمّ طلب الأوراق اللازمة الخاصة بالطفل مثل شهادة ميلاد الطفل والرقم القومي لولي الأمر والبحث الاجتماعي والتقرير الطبي المختوم من جهة حكومية بأن الطفل يعاني من مرض السكري، وتقدم الخدمة للأطفال حتى 18 سنة.