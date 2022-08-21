«الصحة»: 7 عوامل تزيد من احتمالات الإصابة بمرض السكر

كشفت وزارة الصحة والسكان عن العوامل التي تزيد من احتمالية الإصابة بمرض السكر، مؤكدة في تقرير رسمي أن هناك 7 عوامل تزيد من احتمالية الإصابة بمرض السكر وجاءت كالتالي:

- الوصول لمستويات جلوكوز غير طبيعية أثناء الحمل.

- إصابة أحد أفراد العائلة بالسكر.

- نظام غذائي غير صحي.

- بلوغ 40 عاما فأكثر

- الخمول البدني.

- تعاطي التبغ.

- السمنة.

هل مريض السكر يمكنه تناول السكريات؟

ووجهت وزارة الصحة والسكان رسالة للمواطنين، متعلقة بأهمية زيارة أقرب وحدة صحية تابعة لمبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، للكشف والمتابعة والعلاج مجانا.

وأجابت وزارة الصحة والسكان على سؤال طرح عليها «هل مريض السكر يمكنه تناول السكريات؟» وقالت: «يمكن تناول السكريات لمرضى السكر ولكن بكميات قليلة جدا، وتختلف الكمية من الرجل إلى السيدة حتي لا يعلى السكر في الجسم» مشيرة إلى أهمية القيام بمجهود بدني للمساعدة في حرق السكريات التي دخلت الجسم، مؤكدة أن مريض السكر غير محروم «يمكن تناول كافة الأطعمة ولكن خليك طبيب نفسك، وازن في الأطعمة التي تدخل جسمك».

التغذية السليمة للوقاية من الأمراض غير السارية

وتابعت وزارة الصحة والسكان أنه يجب الاهتمام بالتغذية السليمة للوقاية من الأمراض غير السارية، لافتة إلى أن طبق السلطة المكون من 5 ثمرات يحمي بشكل كبير من الأمراض غير السارية، حيث إنه يحتوي على الخضروات الغنية بالفيتامينات التي تقوي الجهاز المناعي.

وطالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين ضرورة ممارسة الرياضة بشكل منتظم، حيث إنها تقوي الجهاز المناعي، وقالت إن المشي على الأقل 20 دقيقة بشكل يومي يساعد على تجنب الأمراض.