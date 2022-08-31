متى يجب عليك التحقق من إصابتك بمرض السكر؟.. احذر الخمول والتعب الشديد

يصاب العديد من الأشخاص حول العالم بمرض السكر، لذا تعمل وزارة الصحة والسكان على التوعية ضد هذا المرض والكشف المبكر، وذلك كي يعرف المواطن إذا كان مصابًا به من عدمه.

ونشرت وزارة الصحة والسكان،عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مقطع فيديو يوضح الحالات التي يجب فيها التحقق من الإصابة بمرض السكر.

وذكرت وزارة الصحة في بيان نشرته عبر صفحتها، بعض العلامات أو الحالات التي يجب فيها الكشف المبكر عن مرض السكر لمعرفة حقيقة إصابة الشخص به أم لا.

متى يجب التحقق من الإصابة بمرض السكر؟

- إذا كان الشخص فوق الأربعين عامًا.

- إذا كنت تعاني من مرض السمنة، حيث تكون في استعداد للإصابة بالمرض أكثر من الأشخاص الآخرين.

- في حالة الإصابة والشعور بالخمول البدني الدائم.

- إذا كنت تتبع نظامًا غير صحي.

- إذا كنت مدخنًا.

- إذا كان أحد أفراد أسرتك مصابًا بمرض السكر.

- في حال ارتفاع مستويات الجلوكوز أثناء حمل السيدة السابق، يجب عليها الكشف للتأكد من إصابتها بالمرض أم لا للاطمئنان.

- الشعور بالعطش الشديد على مدار اليوم.

- الشعور بالجوع رغم تناول الطعام.

- وجود تشوش في الرؤية.

- الشعور بالإرهاق والتعب المستمر.

- جفاف الفم.

- عدم الشفاء من الجروح والكدمات سريعًا.

وتأتي توضيحات وإرشادات وزارة الصحة في الفيديو الذي نشرته عبر صفحتها في ضوء الكشف المبكر على الأمراض المزمنة، الذي يحميك من مضاعفاتها الخطيرة، حيث يمكن للشخص الكشف بالوحدات الصحية وتلقي العلاج مجانًا.

المبادرات الرئاسية التي تستهدف القضاء على الأمراض المزمنة

ويوجد العديد المبادرات الرئاسية التي أطلقها السيسي للكشف عن الأمراض المزمنة، وهي كما يلي:

- مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مرضى الضمور العضلي.

- مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار.

- مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.

- مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة الأم والجنين.

- مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن السمنة والأنيميا والتقزم لطلاب المدارس.

- مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية.

- مبادرة رئيس الجمهورية لاكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة.

- مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة.