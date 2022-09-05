استشاري حساسية: زيادة المناعة للأطفال فقط وليس للأشخاص البالغين

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إنّه يجب الحفاظ على جهاز المناعة متوازن، موضحًا أنّ مصطلح «ازاي أزود مناعتي» للأطفال وليس كبار السن والبالغين: «الشخص البالغ وصل لمرحلة مناعية بتكون فيها كل أجهزته اكتملت بما فيها الجهاز المناعي، وبالتالي فسؤال ازاي أقوي مناعتي مصطلح غير طبي، ولكن ممكن نحافظ على الجهاز المناعي بأجهزة تحت إشراف طبي».

الحصول على أي دواء تحت إشراف طبي

وأضاف استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم مصطفى كفافي وجومانا ماهر: «مفيش حاجة اسمها خد الدواء ده هيقوي مناعتك»، مشددًا على ضرورة الحصول على أي دواء تحت إشراف طبي.

لا داعٍ للحصول على المضادات الحيوية لعلاج الأمراض الفيروسية

وأشار استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إلى عدم وجود داعٍ للحصول على المضادات الحيوية لعلاج الأمراض الفيروسية: «مفيش حاجة اسمها آخد مضاد حيوي وقائي».

ولفت الحداد، إلى أنّ الإفراط في استخدام المضادات الحيوية، يتسبب في قتل البكتيريا بالجهاز الهضمي ونمو البكتيريا الضارة، ما يؤثر على المناعة.