طبيب: الجرعة التعزيزية للقاح كورونا تدعم الجهاز المناعي وتعيد تنشيطه

لا يزال فيروس كورونا، يثير هلعًا في الأوساط العلمية العالمية، نتيجة لاستمرار انتشاره بين الشعوب، ناهيك عن المتحورات الجديدة التي تصدر عنه، وتزيد من قلق العالم بشأنها، لما تحويه من متغيرات جديدة قد تدفع الدول لفرض سياسة الغلق مرة أخرى.

هل الجرعة التعزيزية لا تمنع الإصابة بكورونا؟

في هذا السياق، قال الدكتور أمجد الحداد، مدير قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح بوزارة الصحة، أن أخذ الجرعة التعزيزية لفيروس كورونا يدعم الجهاز المناعي ويعمل على إعادة تنشيطه، من خلال زيادة الأجسام المضادة بالجسم.

وأضاف الحداد في تصريحات لـ«الوطن»، أن اللقاحات لا تمنع الإصابة بالفيروس، وما يدل على ذلك أن الفيروس مازال موجودً، ولكن الجرعات تمنع المضاعفات وتقلل من أعداد الوفيات.

أسباب استمرار الفيروس في التحور

وأشار «الحداد»، إلى أن السبب الرئيسي وراء استمرار الفيروس في التحور هو ضعف النظام التطعيم ضد فيروس كورونا في بعض الدول، ما أتاح الفرصة للفيروس في التطور وإنتاج سلالات جديدة.

وأكد أهمية الحصول على جرعات اللقاح، لما لها من أهمية كبيرة في تقليل فرص الإصابة بفيروس والحد من أعراضه حال الإصابة به.

«أوميكرون» أسرع انتشارًا

في سياق متصل، كانت منظمة الصحة العالمية، قد قالت إن المتحور الجديد من فيروس كورونا «أوميكرون» من بين أكثر السلالات قدرة على الانتشار، مؤكدةً انه تم رصدها حتى هذه اللحظة في 77 دولة، لكن سلالة «أوميكرون» المكتشفة بجنوب أفريقيا تأتي بأعراض أخف وأقل حدة عن باقي السلالات.

جرعات اللقاح لم تحد من انتشار الفيروس

وبشأن اللقاح، أشارت المنظمة العالمية إلى أن لقاحات كورونا صارت أقل فاعلية بدرجة طفيفة على ما يبدو في الحد من الإصابات ومنع ظهور المتحورات الجديدة، وفقا لقناة «العربية» الإخبارية، وعلى الرغم من ذلك أكدت المنظمة أن اللقاحات مازالت فعالة بدرجة كبيرة ضد الفيروس.

من جانبه أوضح المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن سلالة أوميكرون التي ظهرت لأول مرة في جنوب إفريقيا، من الممكن أن تكون موجودة في معظم أنحاء العالم، مع وجوب النظر إليها باعتبارها «معتدلة».