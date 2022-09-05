متدربو البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة يزورون الكلية الحربية

نظمت القوات المسلحة، زيارة لوفد من متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة إلى مقر الكلية الحربية، إذ بدأت الزيارة بعرض فيلم تقديمي عن الكلية الحربية تناول نشأة الكلية الحربية وتطورها عبر مختلف العصور، أعقبه عرضاً عسكرياً أظهر مدى الانضباط الذي يتمتع به طلبة الكلية.

وألقى اللواء أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية كلمة رحب خلالها بالحضور، مؤكّداً حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير جميع الإمكانيات لتطوير نظم الإعداد والتأهيل لبناء أجيال متعاقبة مسلحين بالعلم والمعرفة في كل المجالات العسكرية والمدنية.

وزار الوفد متحف الكلية الحربية الذي يحتوي على العديد من اللوحات والمقتنيات التاريخية، كما أجرى جولة مرورية على حمام السباحة لمشاهدة قفزة الثقة للطلبة المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية المصرية، كما تمّ مشاهدة مجموعة من طلبة الكلية الحربية يقدمون عرضاً داخل ميادين اللياقة البدنية المطورة، عكست مدى ما اكتسبه الطلبة من مهارات رياضية وبدنية وقوة تحمل عالية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لبناء الكفاءة القتالية للفرد المقاتل القادر على تنفيذ كل المهام بشجاعة وإقدام، كما زار الوفد مضمار الفروسية وميادين الرماية والقبة السماوية، وتفقد معرضاً للأسلحة والمعدات بالأجنحة المختلفة بالكلية.

وأعرب الوفد عن عميق امتنانهم وشكرهم للقوات المسلحة لتنظيم تلك الزيارة مما أتاح الفرصة لاطلاعهم بدور الكلية وتاريخها الذي يدعو للفخر والاعتزاز دائماً، وتأتي الزيارة في إطار حرص القوات المسلحة على تأكّيد أواصر الود والتلاحم ومد جسور التعاون والترابط بين القيادات الشبابية ونظرائهم من طلاب الكلية الحربية.