نائب بـ«الشيوخ»: مصر تبذل جهودًا كبيرة في دعم السودان على جميع المستويات

قال الدكتور محمد البدري، عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية تلعب دورًا كبيرًا في دعم الأشقاء في القارة الأفريقية على جميع الأصعدة، وعلى رأسها تسيير جسر بري لنقل مواد غذائية وأدوية ومساعدات إنسانية وطبية إلى جمهورية السودان.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، في بيان له اليوم، أن مصر تبذل جهودًا كبيرة في دعم السودان بشكل مستمر، نظرًا لما تمثله العلاقات القوية بين البلدين، لافتًا إلى أنه ليس الأمر جديدًا على الدولة المصرية في دعم أشقائها في المنطقة ممن يعانون من أزمات وكوارث.

«البدري»: دعم مصر للسودان الشقيقة متواصل

ولفت إلى أنّ الدعم المصري المتواصل للسودان يؤكد حرص الدولة المصرية على مؤازرة الأشقاء في الأزمة التي تتعرض لها السودان من سيول وفيضانات، والتي أدت إلى تشريد الآلاف من الأسر السودانية، موضحًا أن الدولة ستستمر في دعم ومساندة كل الأشقاء في المنطقة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجَّه بتقديم كل سبل الدعم الممكنة إلى الشعب السوداني الشقيق في ظل تداعيات أزمة السيول التي اجتاحت عددًا من المناطق في السودان.