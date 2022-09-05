السيسي يوجّه بتسيير جسر بري إلى السودان.. و90 شاحنة تغادر لدعم الأشقاء

وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم كل سبل الدعم الممكنة إلى الشعب السوداني الشقيق، في ظل تداعيات أزمة السيول التي اجتاحت عدد من المناطق في جمهورية السودان.

دعم مصري للسودان في مواجهة السيول

وفي ضوء ما سبق، بدأت أجهزة الدولة المصرية، تسيير جسر بري يحتوي على مواد غذائية وأدوية ومساعدات إنسانية وطبية بإجمالي 90 شاحنة نقل، للأشقاء في جمهورية السودان، ضمن جسر بري متواصل مع جمهورية السودان الشقيق.

جسر بري للتخفيف عن الأشقاء

وجاء تسيير الجسر البري بتوجيهات من الرئيس السيسي، للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأشقاء، وتأكيدًا على عمق العلاقات المصرية السودانية المتميزة التي تحظى بكل التقدير والاحترام لكلا الجانبين.