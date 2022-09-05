«تسليم أهالي» يواصل صدارة قائمة إيرادات أفلام الصيف في دور العرض

يواصل فيلم تسليم أهالي، بطولة الفنانة دنيا سمير غانم، تصدر قائمة إيرادات أفلام موسم صيف 2022، إذ احتل المركز الأول في شباك التذاكر، أمس الأحد.

حجم إيرادات فيلم تسليم أهالي منذ طرحه بالسينمات

وكشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في بيانٍ صحفي، حجم الإيرادات التي حققها فيلم تسليم أهالي، أمس الأحد، موضحًا أنه حقق 284 ألف جنيه فقط، بينما إجمالي الإيرادات التي حققها منذ طرحه بالسينمات يوم 3 أغسطس الماضي، نحو 24.5 مليون جنيه.

أبطال فيلم تسليم أهالي لـ«دنيا سمير غانم»

فيلم «تسليم أهالي»، بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد، وعدد من نجوم الفن أبرزهم بيومي فؤاد والراحلة دلال عبد العزيز، ويضم الفيلم عددًا من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، ولوسي، وأحمد فتحي ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي من إنتاج شركتي سنرجي وروزناما.

دنيا سمير غانم تواصل تحضيرات مسرحية «أنستونا»

في سياق آخر، تخوض الفنانة دنيا سمير غانم، تجربة فنية جديدة، من خلال الوقوف على خشبة المسرح، حيث تواصل التحضير على مسرحية جديدة تحمل اسم أنستونا، تجمعها بالفنانين بيومي فؤاد وسامي مغاوري، وهي من إخراج خالد جلال.