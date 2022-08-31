دنيا سمير غانم عن «تسليم أهالي»: فيلم يصلح لكل أفراد العائلة

حلت الفنانة دنيا سمير غانم ضيفة على محطة راديو إنرجي 92.1، مساء اليوم، في حلقة خاصة مع زهرة رامي ومنة عامر بعد اختيارها نجمة شهر أغسطس، وإذاعة أغنياتها وأشهر أعمالها على مدار الأيام الماضية.

وفي أول حوار لها بعد عودتها إلى الساحة الفنية مجددا بفيلم وأغنية ومسرحية جديدة، قالت دنيا سمير غانم إنها سعيدة بردود الفعل على فيلمها الجديد «تسليم أهالي».

الفيلم كوميدي متماسك ويقدم قصة وحدوتة

وقالت دنيا سمير غانم، إنها كانت حريصة على تقديم فيلم يصلح لكل أفراد العائلة، وردود الفعل كانت مثلما تتمناها، خاصة أنه عمل كوميدي متماسك ويقدم قصة وحدوتة.

وأكدت أنها تضع لمساتها على شخصيات أعمالها حتى تختلف كل واحدة عن الأخرى، مشيرة إلى أنها أحبت شخصية «زاهية» من «تسليم أهالي» منذ قراءتها على الورق.

لم تكن لديّ الجرأة للتغيير في شخصياتي الفنية

وأشارت إلى أنها في البداية لم تكن لديها الجرأة للتغيير في شخصيات أعمالها، لكنها حاليا تتدخل بمساحة محددة.

وتحدثت عن علاقتها الفنية بالفنان هشام ماجد، مشيرة إلى أنها تربطها به علاقة صداقة واجتماعية وثيقة تضم زوجته وزوجها الإعلامي رامي رضوان.

تجمعني كيمياء فنية كبيرة مع هشام ماجد

وأضافت: «وإحنا بنعمل بدل الحدوتة تلاتة، أول مرة كنت أمثل مع حد صديق قريب كده.. وكنا فاهمين بعض جدا وبنتكلم براحتنا.. وببقى واثقة إنه لما هيقولي رأيه هعمله.. وفي الفيلم كان فيه كيمياء واشتغلنا كتير على الورق».

واستطردت: «إحنا صورنا تسليم أهالي عام 2020 ووقفنا وقت الكورونا كان باقي أسبوعين.. وبعدين اتأجل في العرض بسبب حاجات الإنتاج والتوزيع».

وصفت دنيا سمير غانم هشام ماجد بأنه كوميديان شاطر جدا «شخص خاص بالنسبة لي وملتزم ومحترم وبيحب شغله أوي.. وبحب وضوحه وصراحته من أحلى الحاجات اللي فيه».

تدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي اجتماعي، إذ تحاول زاهية البحث عن عريس لها بعد أن تقدم عمرها، ثم تتعرف على هشام ماجد ويحدث بينهما مفارقات كوميدية.

فيلم «تسليم أهالي»

الفيلم من بطولة دنيا سمير غانم، هشام ماجد، والراحلة دلال عبدالعزيز، بيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف وإخراج خالد الحلفاوي.