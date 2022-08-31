21 مليون جنيه إيرادات فيلم «تسليم أهالي» لـ دنيا سمير غانم

حققت الفنانة دنيا سمير غانم، 21 مليون جنيه بفيلمها «تسليم أهالي» بدور العرض، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ «الوطن».

وحقق فيلم «تسليم أهالي» ما يقرب من نحو 3 ملايين جنيه في 4 أسابيع فقط. وجمع العمل بين عدد من الأبطال، على رأسهم دنيا سمير غانم، هشام ماجد، والراحلة دلال عبدالعزيز، بيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف وإخراج خالد الحلفاوي.

أبطال فيلم تسليم أهالي

وتشارك الفنانة دلال عبد العزيز في فيلم تسليم أهالي، ويعد آخر مشاركة وظهور لها قبل إصابتها بفيروس كورونا الذي أودى بحياتها، وتجسد في العمل دور والدة زاهية التي ظلت طوال حياتها تعيش من أجل ابنتها، ولكنها قررت أن تتزوج من حبها الوحيد الذي يجسد دوره الفنان بيومي فؤاد.

تدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي اجتماعي، حيث تحاول زاهية البحث عن عريس لها بعد أن تقدم عمرها، ثم تتعرف على هشام ماجد ويحدث بينهما مفارقات كوميدية.

نشاط فني لـ دنيا سمير غانم

وتعيش الفنانة دنيا سمير غانم حالة من النشاط الفني بعد طرح فيلمها الأخير «تسليم أهالي»، إذ طرحت مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان «أسيب نفسي وأغني» بعد غيابها الفترة الماضية عن الأعمال الفنية، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا، وصلت إلى 2 مليون و600 ألف مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».