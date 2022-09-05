مبادرة «كلنا واحد» توفر مستلزمات المدارس في السويس.. تخفيضات تصل لـ30%

افتتحت مبادرة «كلنا واحد» واحدًا من أكبر منافذها بحي الأربعين في محافظة السويس، حيث يقع المنفذ في أهم شوارع المدينة وأكثرها كثافة سكانية، وذلك لتوفير مستلزمات المدارس بتخفيضات تصل إلى 30%.

مستلزمات بسعر الجملة

وبحسب محمد الملاح، رئيس الغرفة التجارية في السويس والمشرف على منفذ حي الأربعين، يعرض المنفذ جميع مستلزمات المدارس، مشيرًا إلى وجود العديد من الفروع على مستوى المحافظة في مختلف أحيائها.

وأكد «الملاح» أن المعارض تبيع مختلف المستلزمات بتخفيضات، فيما يعرض منفذ حي الأربعين مختلف الكشاكيل والكراسات والمقالم والأقلام والشنط بسعر الجملة، فضلاً عن توافر مختلف أنواع الزمزميات وزجاجات المياه التي تُستخدم بالمدارس والحضانات.

أحذية وملابس بأسعار مخفضة

وأضاف «الملاح» أن مبادرة كلنا واحد توفر في منافذها تشكيلة متميزة من الأحذية بمختلف المقاسات والأسعار، وكذلك ملابس المدارس من تيشيرتات وبنطلونات وغيرها، وجميعها بتخفيضات تصل إلى 30%، كما يتوافر مختلف أنواع الشنط المدرسية سواء لمرحلة الحضانة أو المدارس سواء للبنات أو الأولاد.