كل ما تريد معرفته عن مبادرة «كلنا واحد».. خصومات على مستلزمات المدارس

أعلنت وزارة الداخلية في بيان رسمي، أمس الثلاثاء، عن انطلاق فعاليات المرحلة رقم 23 من مبادرة «كلنا واحد» بداية من الأول من سبتمبر المقبل، لتوفير مختلف مستلزمات المدارس التي يحتاجها الطلاب بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل المرحلة 23 من مبادرة «كلنا واحد» التي تطلقها وزارة الداخلية تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وتتضمن خصومات كبيرة على مستلزمات المدارس.

متى تبدأ فعاليات المرحلة رقم 23 من مبادرة «كلنا واحد»؟

حسب ما أعلنته وزارة الداخلية، فإن فعاليات المرحلة رقم 23 من مبادرة «كلنا واحد» سوف تبدأ يوم الخميس المقبل الموافق 1 من شهر سبتمبر القادم، على أن تستمر المبادرة على مدار شهر سبتمبر.

ما الهدف من مبادرة «كلنا واحد»؟

أولا دعم منظومة الحماية الاجتماعية لكافة المواطنين، وثانياً المساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطن، وثالثاً توفير مختلف السلع التي يحتاجها المواطنين من خلال أسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق.

ماذا تحتوي فعاليات المرحلة 23 من المبادرة؟

نظراً لاقتراب العام الدراسي الجديد من بدايته سوف توفر المبادرة مختلف السلع ومستلزمات المدارس سواء أدوات مدرسية أو أزياء دراسية أو أحذية وحقائب، بالإضافة إلى استمرار توفير مختلف السلع سواء الغذائية وأو غير الغذائية بجودة عالية وأسعار مخفضة.

ما هي نسبة الخصومات في فعاليات المرحلة الـ 23 من المبادرة؟

تصل نسبة الخصومات على مستلزمات المدارس إلى 30%، وعلى مختلف السلع الغذائية وغير الغذائية إلى 60%، ويتم تنسيق بين وزارة الداخلية من جهة وبين كبرى الشركات والسلاسل التجارية التي تشارك في المبادرة من جهة أخرى.

كيف يستطيع المواطنين الاستفادة بما توفره المبادرة «كلنا واحد»؟

من خلال كافة المنافذ والسرادقات التي توفرها وزارة الداخلية في مختلف محافظات الجمهورية، وهي 814 منفذًا، مع عدد 6 معارض رئيسية، بالإضافة إلى عدد 17 معرضًا فرعيًا، ويمكن الاطلاع على كافة أماكن المبادرة من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية والذي يمكن الوصول إليه من خلال الضغط على هذا الرابط.