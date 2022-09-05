«الرقابة الصحية» تنظم برنامجًا تعريفيًا للمستشفيات الخضراء والمستدامة

في اطار الاستعداد لاستضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27، واستكمالا للتعاون المثمر مع شركاء النجاح في نشر ثقافه التحول للمنشآت الصحية الخضراء والمستدامة، أطلقت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أول برنامج تعريفي لتأهيل المراجعين لتقييم المنشآت الصحية الخضراء والمستدامة وفقا لمتطلبات التميز البيئي الصادرة عن الهيئة والتي تستهدف تحسين مستوى الخدمة المقدمة مع الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والحد من التلوث.

صناعة الرعاية الصحية

وخلال كلمته الافتتاحية للبرنامج، أكد الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن صناعة الرعاية الصحية بكل تعقيداتها ومشتقاتها تؤثر بشكل كبير في البيئة المحيطة كما تتأثر بها، خاصة مع ما تستهلكه المستشفيات من موارد وما تنتجه من مخلفات حيث تتضمن مخرجات المستشفى الواحد أكثر من 3000 مادة من نفايات طبية بيولوجية واشعاعية ونيتروجينية، وعلاقة ذلك بالتغيرات المناخية التي تقوم بدورها في إعادة رسم الخريطة الصحية من خلال التأثير على الانسان والحيوان والنبات وكذلك الفيروسات والأوبئة المختلفة.

وأضاف رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن مراعاة الأبعاد البيئية داخل المنشأة الصحية يبدأ من التصميم والمواد المستخدمة في البناء، وكذلك استخدام التكنولوجيا سواء في التشخيص أو العلاج والتحكم بالمدخلات وكل سلاسل الإمداد هذه التكنولوجيا وما يصدر عن الأجهزة الطبية من انبعاثات ومخلفات من خلال نظم خاصة للتحكم بها، مؤكدا أن الوصول إلى بيئة آمنة ونظيفة ومستدامة لا يعد أمرا مستحيلا إذا تضافرت جهود جميع الخبراء والمتخصصين من أجل وضع آليات محددة ذات أُطُر زمنية قابلة للتحقيق وتدعيمها بكل ما تتطلبه من إمكانيات وموارد مع رفع درجة الوعي لإستيعاب كل المتغيرات.

التزام المنشآت الصحية بالكود المصري للبناء

ولفت رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية إلى أهمية العمل من خلال محاور أساسية على رأسها التزام المنشآت الصحية بشروط بناء وفقا للكود المصري للبناء الذي يتم تطويره، إلى جانب إعادة النظر في شروط التراخيص وتطويرها لتحقيق الريادة في هذا المجال.

وفي ذات السياق، أشار الدكتور اسلام أبو يوسف، نائب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، إلى أن البرنامج يستهدف الوصول إلى الشكل الأمثل لأجندة وأدوات التقييم الخاص بشهادة التميز البيئي، إلى جانب التقييم مستمر للمعايير بهدف تطويرها.

ولفت الدكتور حسام أبو ساطي، المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إلى أهمية مراعاة المتطلبات الإنشائية للمعايير الصادرة عن الهيئة والكود المصري للبناء في المنشآت الصحية للوصول إلى تصميم آمن مشيرا إلى الدور الفعال لتطبيق معايير المنشآت الصحية الخضراء والمستدامة في ترشيد استخدام الطاقة بنسبة 20% مما ينعكس على تقليل الهدر وخفض التكاليف مما يمكن تنفيذه كنموذج يحتذى به خاصة في الوحدات الصحية.

ومن جانبه أعرب الدكتور محمد الأمين، رئيس قطاع الشئون الحكومية وعضو مجلس إدارة شركه استرازينيكا مصر، عن فخره بالتعاون مع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية مشيرا إلى أن هذا البرنامج لتقييم المنشآت الصحية الخضراء والمستدامة هو أول الخطوات لتغيير وتحسين ثقافة وممارسة الرعاية الصحية المصرية لدعم سياسات الدولة نحو مستقبل أخضر أقل ضرراً، وهو ما يتماشى مع استراتيجية شركة استرازينيكا للاستدامة وتعزيز جودة الحياه للمريض المصري حيث تدعم عدة مشروعات بمصر تحت شعار برنامجنا العالمي «مستقبل خالي من الكربون»، في طريقنا لمؤتمر المناخ العالمي في نوفمبر المقبل.

يقام البرنامج التعريفي على مدار 3 أيام من 4 إلى 7 سبتمبر الجاري، وتم افتتاحه بالقاهرة بحضور د. اسلام أبو يوسف، نائب رئيس الهيئة، د. حسام أبو ساطي، المدير التنفيذي للهيئة، د. أنور اسماعيل، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية.

ويشمل البرنامج، تسليط الضوء على الإدارة الآمنة للمواد الكيميائية الخطرة، والغذاء الآمن، إلى جانب الانبعاثات الغازية الآمنة في المنشآت الصحية الخضراء، والتصميم الآمن للمستشفيات الخضراء التي تضمن عدم الإخلال بالبيئة الطبيعية، والاستخدام الفعال للطاقة، الاستخدام الفعال للمياة، أبعاد وحسابات البصمة الكربونية، الشراء الأخضر، متطلبات إدارة المخلفات.