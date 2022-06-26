الاعتماد والرقابة الصحية: حصلنا على شهادة تميز عالمية.. ونؤدي دورنا بحيادية

قال الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إن الهيئة حصلت على شهادة التميز العالمي الذي يعتبر هذه المؤسسة حاليا مؤسسة قائمة على النظم والسياسات والإجراءات والبنية الأساسية حتى تستطيع القيام بدورها بحيادية وموضوعية وطرق مبنية على العلم، «ده أكبر إنجاز أنجزناه في وقت لم يستغرق 3 سنوات، وده نقلة نوعية».

إسماعيل: الهيئة وضعت معايير لـ10 أنواع من المنشآت الصحية

وأضاف «إسماعيل»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الهيئة وضعت معايير لـ10 أنواع من المنشآت الصحية بداية من مراكز الرعاية الصحية والمراكز المجمعة ومستشفيات اليوم الواحد ومستشفيات الأسنان والعيون، وصولا للمستشفيات الكبرى والمتخصصة.

إسماعيل: وضعنا معايير للمعامل الطبية ومراكز العلاج الطبيعي والتأهيل

وتابع قائلا: «وضعنا معايير للمعامل الطبية ومراكز العلاج الطبيعي والتأهيل، وجارٍ حاليا وضع معايير للمستشفيات النفسية وبنوك الدم، وكل ما جرى اعتماده تم خلال عامين، والهيئة العالمية استغربت وتعجبت من سرعة الإنجاز على الأرض، بسبب درجات التفوق اللي وصلت ليها المستشفيات واللي تخطت الـ98%».

وأوضح أن اعتماد المعايير العالمية في المستشفيات من أهم أدوار الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وتابع: «التأمين الصحي الشامل هو تغطية لصحة المواطنين بأعلى جودة وخدمة صحية تقدم للمواطنين بكفاءة واقتدار، وقد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن يكون هناك معايير عالمية مطبقة في جميع المنشآت الصحية لتطبيق المعايير، حتى تكون المخرجات طبقا للمستوى لعالمي الموجود، وتم اعتماد 177 مستشفى على مستوى الجمهورية بـ12 محافظة».