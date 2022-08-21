الاعتماد والرقابة الصحية: إطلاق منصة تعليمية متخصصة للمعامل الطبية

قال الدكتور إسلام أبو يوسف نائب رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إنّ الهيئة بصدد إطلاق منصة تعليمية متخصصة للمعامل الطبية، وهي الأولى من نوعها في الدول العربية والأفريقية، حيث ستكون مختصة بتدريب وتعليم أعضاء المهن الطبية العاملين بالمعامل والمختبرات الطبية على معايير الجودة والاعتماد للمعامل الطبية.

نستهدف من خلال هذه المنصة أن تصل المعايير إلى المعامل لتطبيقها

وأضاف نائب رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية خلال لقاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني: «نستهدف من خلال هذه المنصة أن تصل المعايير إلى المعامل لتطبيقها، حتى عندما يحصل أي مواطن على خدمة تحاليل طبية في أي معمل معتمد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية يكون لديه ثقة تامة في نتائج هذه التحاليل وأنها تمت وفقا لأعلى معايير الجودة، وأنّ هذه النتائج دقيقة ويمكن الاعتماد عليها».

المنصة تستهدف جميع المعامل والمختبرات الطبية

وتابع نائب رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أن المنصة تستهدف جميع المعامل والمختبرات الطبية الموجودة في مصر بأكثر من 10 آلاف معمل، ونستهدف أعضاء المهن الطبية والفنيين والعاملين في المعامل بحيث إنهم يفهموا كل ما يخص معايير الاعتماد والجودة الخاصة بهذه المعامل التي أصدرتها الهيئة، والمعايير تغطي جميع أنحاء تقديم الخدمة، بداية من التعامل مع المريض حتى التعامل مع طلب التحليل والعينة وتقنية التحليل وما بعد التحليل والتأكد منه والتعامل مع الأجهزة والمواد الكيميائية المستخدمة في التحليل.