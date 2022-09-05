محطات قطار الدعم المصري للأشقاء الأفارقة قبل السودان.. «في السراء والضراء»

وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم كل سبل الدعم الممكنة إلى الشعب السوداني الشقيق، في ظل تداعيات أزمة السيول التي اجتاحت عددا من المناطق في جمهورية السودان، وبدأت أجهزة الدولة المصرية على الفور بتسيير جسر بري يحتوي على مواد غذائية وأدوية بإجمالي 90 شاحنة، للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الإخوة السودانيين وتأكيدًا على عمق العلاقات المصرية السودانية المتميزة على مر التاريخ.

شهدت سنوات حكم الرئيس السيسي عودة قوية من مصر إلى أفريقيا

وعلى الرغم أن العلاقات المصرية السودانية تحمل طابعا خاصا ومميزا على مر العصور ومنذ تاريخ طويل، فأن توطيد العلاقات المصرية السودانية والعلاقات المصرية الإفريقية شهدت توجها مهما في سنوات حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهناك العديد من التصريحات والمواقف التي تؤكد على ذلك، حيث شهدت سنوات حكم الرئيس السيسي عودة قوية من مصر إلى إفريقيا باعتبارها الامتداد الجغرافي الطبيعي لبلادنا، هذا بجانب التفاعل مع قضايا القارة وهمومها وأزماتها، وكان من أبرز تصريحات الرئيس في هذا الشأن: «إننا عازمون على عودة مصر إلى مكانتها والإسهام الفاعل مع بقية دول القارة لمواجهة التحديات المتربصة بنا».

وفيما يلي تستعرض «الوطن» المواقف المصرية الداعمة لأفريقيا في عهد الرئيس السيسي:

سبق للرئيس عبدالفتاح السيسي وأرسل دعما لجنوب السودان بعد أن اجتاحها فيضانات حيث أرسل طائرة نقل عسكرية محملة بأطنان من المساعدات الغذائية.

وتدعم مصر وبقوة جهود الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية لتأمين تحقيق السلام في عدد من مناطق النزاعات في قارة أفريقيا، حيث تعد مصر من أكبر الدول المساهمة بقوات في بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام.

هذا بجانب حصول مصر على عدد من المناصب الهامة داخل أفريقيا وكان أهمها تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقي لمد عام، وضع خلاله أفريقيا على خارطة التنمية العالمية ولفت الأنظار نحو الاستثمار بأفريقيا.

أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي العديد من المبادرات في مجال الصحة والتي تهدف إلى محاربة الأمراض السارية وغير السارية، بالإضافة لمبادرة «100 مليون صحة» والتي شملت فحص المقيمين من غير المصريين ومنهم الأفارقة.

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، مبادرة من مصر لتقديم 30 مليون جرعة للتطعيم ضد فيروس كورونا للأشقاء في الدول الأفريقية وبالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي.

هذا بجانب إنشاء مركز إقليمي لدعم مبادرات الصحة، هذا بجانب رئاسة مصر للجنة السياسات الاجتماعية والفقر بالأمم المتحدة ممثلا عن قارة أفريقيا، لمدة عامين، الأمر الذي يعزز سبل دعم القارة الأفريقية في مجال تعزيز الهجرة الآمنة وتمكين المرأة وتوفير الرعاية الاجتماعية ومجالات التعليم والصحة، في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وكذا أجندة إفريقيا 2063.

2702 منحة دراسية من مصر لدول أفريقيا

وأنشأ الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال منتدى أفريقيا في ديسمبر 2018 صندوق ضمان مخاطر الاستثمار في أفريقيا لتشجيع المستثمرين المصرين والأجانب بالتوجه نحو الاستثمار بأفريقيا لزيادة معدلات الاستثمار بالقارة وتوفير ضمانات للمستثمرين بشأن المخاطر السياسية والاقتصادية والتي تشكل أكبر عائق للاستثمار بالدول الأفريقية.

إجمالي المنح المصرية المُخصصة لدول القارة الإفريقية يبلغ 2702 منحة دراسية.

تم تفعيل عمل فروع الجامعات المصرية بالخارج في السودان وتشاد، إلى جانب قيام كليات الطب المصرية بتنظيم قوافل طبية لإفريقيا، تم خلالها فحص 1360 حالة وإجراء أكثر من 980 عملية جراحية.

تخصيص 150 منحة للدراسات العليا لطلاب دول القارة الإفريقية بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا مُمولة بالتعاون بين حكومتي مصر واليابان، كما تم تخصيص 50 منحة من الجامعة الأمريكية بالقاهرة و50 منحة من الجامعة البريطانية بالقاهرة للطلاب الأفارقة، للدراسة في مصر.

إطلاق المبادرة المصرية لتصميم وإطلاق قمر صناعي إفريقى للتنمية، وجاري تنفيذه بقيادة وكالة الفضاء المصرية.

تساهم مصر في دعم جهود التنمية في تنزانيا عبر توفير الخبرات والإمكانات اللازمة، أبرزها جهود مصر بمشروع إنشاء سد ومحطة «جيوليوس نيريري» لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2115 ميجاوات على نهر «روفيجي».

توافق وخطى مشتركة بين مصر والسودان بملف سد النهضة الإثيوبي

ويشمل التعاون المصري السوداني كافة القطاعات بما يدعم جهود التنمية في السودان، بجانب دعم مصر لمسار السلام في السودان، بجانب التوافق والخطى المشتركة بملف سد النهضة الإثيوبي.

وتدعم مصر جوبا في تنفيذ مشروع لإنشاء مجمعات لمياه الشرب وتوفير عدد من الدورات التدريبية لإعداد الكوادر، بالإضافة للمنح الدراسية بالجامعات المصرية لأبناء جنوب السودان، بجانب إرسال شحنات مساعدات إنسانية إلى جنوب السودان، وإرسال قوافل طبية لإجراء مسح طبي على طلبة المدارس.

وتشترك مصر وأوغندا بالعديد من المشروعات المصرية الصناعية والزراعية بجانب التشييد والبناء والصحة، من أجل دفع الاقتصاد الأوغندي، هذا بجانب دعم الحكومة المصرية لإنشاء محطة «بوسيا» للطاقة الشمسية.

- كما تعتبر تعد مصر أول دولة عربية وإسلامية تقيم علاقات دبلوماسية مع بوروندى عقب استقلالها وتحرص مصر علي دعم بروندي بالخبرات في مختلف المجالات، ووقعت مصر بروتوكول تعاون عسكري مشترك يتضمن التعاون في مجالات التدريب والتأهيل والتدريبات المشتركة.

شهدت العلاقات المصرية الكينية خلال الفترة الأخيرة تعزيزًا كبيرًا في كافة المجالات، خاصة الصحية والزراعية والثروة الحيواني، وتعاونت مصر مع نيروبي لأخذ الخطوات التنفيذية لتفعيل مبادرة الرئيس السيسي لعلاج مليون إفريقي من التهاب الكبد الوبائي فيروس سي.

وتحرص مصر على دعم جهود الاستقرار في الصومال، كما شهدت العلاقات المصرية الكونغولية تطورًا إيجابيًا سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا، وترتبط مصر وجيبوتي بعلاقات متميزة على مختلف المستويات الرسمية والشعبية، وقد شهدت العلاقات السياسية بين مصر وجيبوتي تطورًا في عهد الرئيس السيسي، وأجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، زيارة تاريخية إلى جيبوتي، تعتبر الأولى من نوعها، لتعزيز التعاون بين البلدين في العديد من المجالات أبرزها التعليم الفني والتعاون التجاري والاقتصادي، والصحة والدواء بجانب التعاون بين هيئة قناة السويس وهيئة موانئ جيبوتي.