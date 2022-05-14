«خارجية الشيوخ» تناقش العلاقات المصرية - الأفريقية ودور الشباب في تعزيزها.. غدا

تعقد لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ اجتماعين غدا الأحد، برئاسة النائب الدكتور عفت السادات لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت، بشأن الشباب الأفريقي ودوره في تعزيز التنمية بين الدول الأفريقية.

وينعقد الاجتماع بالاشتراك مع مكتب لجنة الشباب والرياضة بحضور ممثلي الحكومة، كما يشهد الاجتماع الثاني مناقشة العلاقات المصرية - الأفريقية.

إنشاء وكالة أدوية الكوميسا

كما تعقد اللجنة اجتماعا يوم الإثنين لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محيي محمد حافظ، بشأن إنشاء وكالة أدوية الكوميسا و ايضا انشاء الوكالة العربية للدواء «وعد».

وينعقد الاجتماع بالاشتراك مع لجنة الصحة والسكان بحضور ممثلي الحكومة، ويشهد الاجتماع الثاني أخذ الرأي على تقرير اللجنة عن العلاقات المصرية - الفرنسية.