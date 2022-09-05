حل مشكلة هبوط أرضي بشارع الإسكندرية وسط مدينة مرسى مطروح (صور)

تابع اللواء أشرف إبراهيم، السكرتير العام لمحافظة مطروح، ميدانياً، تعامل مجلس مدينة مرسى مطروح وشركة مياه الشرب والصرف الصحي مع الهبوط الأرضي بشارع فرعي بين جمعية الهلال الأحمر وعمارة سكنية بشارع الإسكندرية وسط مدينة مرسى مطروح، وذلك فور وصول شكوى من المواطنين لغرفة عمليات المحافظة بحدوث الهبوط.

تشكيل لجنة فنية لمعاينة الهبوط الأرضي

وقال السكرتير العام، خلال متابعته الهبوط الأرضي، إن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، قرر تشكيل لجنة متخصصة للوقوف على أسباب الهبوط، وإعداد تقرير عن الموقف واتخاذ الإجراءات القانونية، تفادياً لوقوع أي شيء يعيق حركة السير بالشارع الفرعي.

التعامل مع الهبوط الأرضي

وأضاف «إبراهيم»، أنه خلال التعامل مع مشكلة الهبوط الأرضي بشارع الإسكندرية جرى رفع مياه الصرف الصحي من بيارة قديمة بواسطة سيارات ومعدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وكذلك تكليف مجلس المدينة بدك وردم الهبوط بالشارع الفرعي، وعمل طبقة أسمنتية ثم تسوية مكان الهبوط.

وتم بالفعل دك وردم المكان المشار بشكل محكم من خلال معدات وسيارات مجلس مدينة مرسى مطروح، تحت إشراف نائب رئيس المدينة وتحسين البيئة بحضور شرطة المرافق.

ونقل السكرتير العام تحيات محافظ مطروح وتوجيه الشكر لفريق العمل من مجلس مدينة مرسي مطروح وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، على سرعة الأداء في التعامل مع الهبوط الأرضي، وانتهاء الأعمال خلال ساعات من وصول البلاغ، وحل مشكلة الهبوط الأرضى بشكل سريع وعاجل.