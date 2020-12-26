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عاجل.. هبوط أرضى مفاجئ في شارع بطنطا

كتب:

رفيق محمد ناصف وأحمد فتحي
10:11 م | السبت 26 ديسمبر 2020
هبوط أرضى مفاجيء في شارع بطنطا

هبوط أرضى مفاجيء في شارع بطنطا

شهد شارع عزيز فهمي بمدينة طنطا، مساء اليوم السبت، هبوطا أرضيا مفاجئا، بسبب أعمال حفر. 

وورد بلاغ لغرفة عمليات حي أول طنطا، يفيد بحدوث هبوط أرضى مفاجيء بشارع عزيز فهمي.

وانتقل مسؤولو الحي وقوات الشرطة وإدارة المرور إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص حدوث هبوط أرضي بمنتصف الشارع، نتيجة أعمال حفر لأعمال بناء بجواره، ما أدى لتوقف كامل لحركة المرور دون حدوث أي إصابات أو خسائر في السيارات، وعلى الفور تم إخطار الهيئة الهندسية بالحي، وفرض كردون حول الموقع، ومنع مرور السيارات.

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