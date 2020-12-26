عاجل.. هبوط أرضى مفاجئ في شارع بطنطا

شهد شارع عزيز فهمي بمدينة طنطا، مساء اليوم السبت، هبوطا أرضيا مفاجئا، بسبب أعمال حفر.

وورد بلاغ لغرفة عمليات حي أول طنطا، يفيد بحدوث هبوط أرضى مفاجيء بشارع عزيز فهمي.

وانتقل مسؤولو الحي وقوات الشرطة وإدارة المرور إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص حدوث هبوط أرضي بمنتصف الشارع، نتيجة أعمال حفر لأعمال بناء بجواره، ما أدى لتوقف كامل لحركة المرور دون حدوث أي إصابات أو خسائر في السيارات، وعلى الفور تم إخطار الهيئة الهندسية بالحي، وفرض كردون حول الموقع، ومنع مرور السيارات.