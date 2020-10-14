فيديو.. هبوط أرضى يوقف حركة المرور بشارع 45 بالإسكندرية

شهد شارع 45 بمنطقة ميامي، الكائنة بحي المنتزه أول، شرق الإسكندرية، هبوطًا أرضيًا، أدى إلى توقف حركة المرور، دون حدوث إصابات أو خسائر مادية.

وورد بلاغًا لغرفة عمليات حي المنتزه بحدوث هبوط أرضي بشارع 45، وانتقل مسئولو الحي وقوات الشرطة وإدارتي الطرق والمرور إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص حدوث هبوط أرضي بعمق كبير في منتصف الشارع المشار إليه، دون حدوث إصابات أو خسائر في السيارات، وجرى إخطار شركات المرافق "الصرف الصحي- مياه الشرب- الغاز" لمعرفة أسباب الهبوط.

وقال مصدر مسئول بحي المنتزه في الإسكندرية، إنه جاري وضع حواجز حديدية بموقع الهبوط بالتنسيق مع مديرية الطرق، لتأمين المارة والسيارات، لحين انتهاء من إصلاحه.

وأضاف أن فرق فنية تتعامل مع الهبوط الارضي خاصة وأن مساحته عميقة، بغرض التعرف على أسباب حدوثه، وإذا كان بسبب شبكة الصرف الصحي أو المياه.