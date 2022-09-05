الشؤون العربية بـ«النواب»: تسيير جسر بري لدعم السودان يؤكد ريادة مصر

أكد النائب يسري المغازي، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أهمية التوجيهات التي أصدرها الرئيس السيسي، بتقديم كل سبل الدعم الممكنة إلى الشعب السوداني الشقيق في ظل تداعيات أزمة السيول التي اجتاحت مناطق عدة في السودان، وأدت إلى أضرار كبيرة، قائلا إنها بادرة مصرية طيبة من القيادة السياسية المصرية، تؤكد على الدعم المصري للسودان من ناحية وتساعد على تعزيز العلاقات العربية –العربية من ناحية أخرى.

ريادة مصر في دعم أشقائها بالسودان

ونوه «المغازي» في بيان اليوم، بأن توجيهات السيسي تكشف عن ريادة مصر ومسؤولياتها ووقفتها بجوار أشقائها في السودان، والتصرف سريعا بتقديم الدعم وفتح جسر بري مع السودان لمعرفة الاحتياجات الضرورية اللازمة في هذه الظروف.

وأشاد رئيس لجنة الشؤون العربية مجلس النواب، بقيام أجهزة الدولة المصرية بتوجيهات من الرئيس السيسي، بالعمل على دعم السودان الشقيق ومساندته وتسيير جسر بري، يشتمل على مواد غذائية وأدوية ومساعدات إنسانية وطبية بإجمالي 90 شاحنة نقل للأشقاء في السودان، لتخفيف الأعباء عن كاهل الأشقاء السودانيين، في مثل هذه الظروف.

إشادة بموقف مصر

واختتم النائب يسري المغازي، بالإشادة بموقف مصر الداعم للتضامن العربي، والذي يشكل سابقة عربية لتحذو بقية الدول العربية حذو مصر وتقف مع السودان في هذه الظروف العصيبة، مشيرا إلى أن الدعم المصري الإنساني والغذائي والدوائي للسودان، تنم عن علاقة وطيدة بين البلدين، وتؤكد على عمق العلاقات المصرية السودانية، والتي تحظى بكل التقدير والاحترام بين البلدين.