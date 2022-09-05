رئيس حزب «الجيل الديمقراطي» عن تسيير جسر بري للسودان: عرف مصري أصيل

قال الدكتور ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إنَّ الجسر البري الذي أمر بتسييره الرئيس عبدالفتاح السيسي، ليكون بين القاهرة والخرطوم من أجل إغاثة أهلنا في السودان، تأكيد للعلاقة الأزلية بين مصر والسودان، كما يوضح دور مصر السباق في مساعدة أشقائها من الدول العربي في شتى الظروف والأزمات.

«الشهابي»: لا ننسى مساعدة الدول الأخرى رغم الأزمات

وأضاف «الشهابي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنَّه «بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر عقب الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا، إلا أننا لم ننس إخواننا في السودان الذين يعانون بسبب السيول، وتقديد العون لهم عن طريق تقديم كل سبل الدعم الممكنة الى الشعب السوداني الشقيق في ظل تداعيات أزمة السيول».

وأكّد أنَّ الجسر الجوي الذي أمر رئيس الجمهورية بتسييره؛ يضم 90 شاحنة نقل وهو رسالة لكل الدول العربية بأنه مهما كانت ظروفك الاقتصادية يجب المبادرة إلى مدّ يد العون للدول الشقيقة، مشيرًا إلى أنَّ هذا التوجيه يؤكّد أنَّ العلاقة بين الأمن القومي المصري والأمن القومي السوداني هي علاقة تكاملية بين الدولتين.

العلاقة بين الأمن القومي المصري والسوداني تكاملية

ونوه رئيس حزب الجيل الديمقراطي إلى أنَّ مساعدة الدول العربية الشقيقة هي «عرف مصري أصيل»، إذ عرف عن مصر منذ فترات طويلة أنَّها سباقة في مدّ يد العون والمبادرة إلى مساعدة الآخرين لا سيما الدول العربية الشقيقة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه اليوم بتسيير جسر بري من مساعدات إنسانية وطبية للأشقاء في السودان، وذلك في ظل تداعيات أزمة السيول التي اجتاحت عدد من المناطق في جمهورية السودان، وتمّ تسيير جسر بري بين مصر والسودان يحتوي على مواد غذائية وأدوية ومساعدات إنسانية وطبية بإجمالي 90 شاحنة نقل.