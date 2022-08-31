عضو الحوار الوطني: قرار الرئيس بصرف الدعم الاسثنائي يستهدف حماية المواطن

ثمنت النائبة أميرة صابر، عضو اللجنة الاقتصادية بالحوار الوطني، استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لطرح القوى السياسية وصرف دعم استثنائي على بطاقات التموين، مؤكدة أن هذه القرار يخمد المواطن الأكثر احتياجا.

أي قرار لخدمة المواطن مرحب به دائما

وأضافت أميرة صابر في تصريحات لـ«الوطن»، أن هذا الإجراء ضروري لمواجهة أثر الأزمة الاقتصادية والتضخم الاقتصادي العنيف، الذي تأثر به المواطن الأكثراحتياجا، وأن أي قرار في خدمة المواطن لمواجهة التضخم الاقتصادي مرحب به دائما، وأن قرارات الحماية الاجتماعية جاءت موفقة في ظل الأزمة الاقتصادية التي نعاني منها.

وأوضحت ن المناقشات التي تدور على طاولة مجلس أمناء الحوار الوطني في الشق الاقتصادي تبرز أهمية مكافحة التضخم الاقتصادي وغلاء الأسعار ودورها في السلم الاجتماعي، وأي قرار لدعم المواطن الأكثراحتياجا من خلال برامج الحماية الاجتماعية أو أي برامج أخرى، نثمنه ونعطيه قدره.

توجيه بصرف 300 جنيه دعم استثنائي على بطاقات التموين

وكان الرئيس السيسي وجّه بصرف 300 جنيه دعم استثنائي على بطاقات التموين، وتضمنت الحزمة إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين المسجل عليها أسرة واحدة، بالإضافة إلى مبلغ 200 جنيه للبطاقة التي تشمل أسرتين أو ثلاث أسر، إلى جانب تخصيص 300 جنيه للبطاقات التي تضم أكثر من 3 أسر.

ومن المقرر أن تدخل حزمة الدعم الاستثنائي للحماية الاجتماعية التي سبق ووجه إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي حيز التنفيز غدا في الأول من سبتمبر، ويستفيد من هذا الدعم قرابة ربع الشعب المصري.