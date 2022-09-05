مدبولي يتابع تطوير عواصم المحافظات وإحياء القاهرة التاريخية وحديقة الفسطاط

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم، لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات المنفذة من قبَل صندوق التنمية الحضرية، وذلك بحضور المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة الصندوق.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى ما تحظى به المشروعات التي يتمّ تنفيذها من جانب صندوق التنمية الحضرية من اهتمام من قبَل الرئيس عبدالفتاح السيسي، كونها تسهم في تطوير وتحسين مستوى جودة حياة المواطنين، هذا إلى جانب ما يتمّ تنفيذه لإعادة إحياء العديد من المناطق التاريخية.

2268 وحدة سكنية و194 محلاً تجاريًا بمشروع «أرض الخيالة»

وتناول المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة الصندوق، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية بالمناطق غير الآمنة، ومنها مشروع «أرض الخيالة»، إذ أشار إلى أنَّه يتمّ تنفيذ المشروع على مساحة 40 فداناً، ويتكون من 2268 وحدة سكنية، و194 محلاً تجاريًا.

ولفت إلى ما تمّ اتخاذه من إجراءات في إطار البيع بالمزايدة العلنية للمرحلة الأولى من المحلات التجارية، التي تضم 28 محلاً تجاريًا، بمساحات تتراوح من 20م2: 115م2 كاملة التشطيب، لإقامة أنشطة متنوعة، موضحاً أنه تم الترسية لـ27 محلاً منها، مضيفاً أنه تحدد عقد جلسة للمزاد العلني يوم الأحد القادم لـ31 محلاً المرحلة الثانية بمقر المشروع.

مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى

كما استعرض «صديق» الموقف التنفيذي لمشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، موضحًا أنَّ المرحلة العاجلة تتضمن العمل بـ36 موقعاً بـ13 محافظة، وذلك لإقامة نحو 114 ألف وحدة سكنية، يتمّ تنفيذها بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك على مساحة إجمالية تبلغ حوالي 1478 فداناً، مؤكّدًا أنَّ تنفيذ الوحدات يتم بنسب إنجاز متقدمة، لافتًا إلى ما يتمّ اتخاذه من إجراءات استعدادًا لطرح تلك الوحدات، متناولًا الموقف الخاص بتوصيل مختلف المرافق للوحدات السكنية.

وتطرّق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية إلى الموقف الخاص بمشروع إعادة إحياء القاهرة التاريخية، مشيرًا إلى موقف تسليم الأراضي الفضاء للهيئة الهندسية للقوات المسلحة التي تتولى تنفيذ المشروع، موضحًا أنَّ إجمالي ما تمّ استلامه من أراضٍ وصل إلى 32 قطعة أرض، لافتًا إلى موقف إخلاء المباني الخَرِبة، التي من المُقرر أن تتمّ إزالتها وإعادة بنائها، مستعرضًا كذلك موقف تطوير الواجهات، وكذا حصر المباني الأثرية والطراز المعماري، بمناطق باب زويلة، ومسجد الحاكم، ودرب اللبانة.

مشروع تطوير منطقة الفسطاط التاريخية

وفيما يتعلق بمشروع تطوير منطقة الفسطاط التاريخية «حدائق الفسطاط»، أشار المهندس خالد صديق إلى الموقف التنفيذي للمشروع، الذي يتضمن ساحة جامع عمرو بن العاص، والمنطقة الاستثمارية، والمنطقة الثقافية، ومنطقة الأسواق، والحدائق التراثية، وغيرها من الأعمال، مؤكدًا أن هناك ثلاث شركات قد تقدَّمت لإدارة المشروع وتشغيله، وسيتم الترسية على إحداها.

وتناول «صديق» الموقف التنفيذي لمشروع «جوهرة الفسطاط»، مشيرًا إلى أنَّ المشروع يتضمن تنفيذ 45 عمارة سكنية، بواقع 2772 وحدة سكنية، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية الخاصة بالتطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى.