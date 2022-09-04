رئيس الوزراء: تقديم خدمات الألياف الضوئية لـ7.5 مليون منزل خلال 5 سنوات

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الوزارة.

تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

واستهل رئيس الوزراء، اللقاء، بالإشارة إلى أن الدولة المصرية تسعى إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصة لأهالينا بالقرى، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وفي هذا الإطار، أشار الوزير إلى جهود تطوير شبكة الإنترنت من خلال مشروعي سهم، وحياة كريمة؛ سعيا لتحسين مستوى الخدمات المقدمة في هذا الإطار، موضحا أنه من المستهدف نشر خدمات الألياف الضوئية، وزيادة عدد المنازل المربوطة من 180 ألف منزل مشترك حاليا إلى 7.5 مليون منزل خلال خمس سنوات، فضلاً عن مد كابلات الألياف الضوئية لأكثر من 3 ملايين منزل ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

إنشاء عدد كبير من مكاتب البريد

كما عرض الدكتور عمرو طلعت، الجهود التي يبذلها البريد المصري لزيادة الخدمات المقدمة للمواطنين، ونشر مراكزه على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تتضمن إنشاء عدد كبير من مكاتب البريد، التي تسهم في زيادة وجودة الخدمات المقدمة لأهالينا بالقرى المصرية.