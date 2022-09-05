تأجيل محاكمة متهم بقتل جاره بالشرقية إلى جلسة 4 ديسمبر المقبل

قضت محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية، اليوم الاثنين، بتأجيل محاكمة متهم بقتل جاره إلى جلسة 4 ديسمبر المقبل.

تعود أحداث القضية رقم 20895 لسنة 2021 جنايات مركز ديرب نجم العريضة برقم 3982 لسنة 2021 جنايات كلي جنوب الزقازيق، حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطارًا يفيد تلقي مركز ديرب نجم بلاغًا باتهام «محمد. ص . ا»، مقيم بقرية جميزة بني عمرو بمركز ديرب نجم، بقتل المجني عليه جلال محمد حسن العجمي، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك، وأعد لذلك الغرض من أجل تنفيذ مخططه الإجرامي سلاحًا أبيض «مطواة»، وما إن ظفر به حتى كال طعنًا فاستقرت طعنة بمنطقة الصدر أودت بحياته.

مشادة كلامية

وأفاد ماهـر جلال محمد حسن، نجل المتوفى، عامل، 17 عامًا، ومقيم بقرية جميزة بني عمرو، بأنه حال إقامته وتواجده برفقة والده قام جارهم بالتعدي عليه وطعنه بسلاح أبيض، وذلك بعد نشوب مشادة كلامية بينهما في ديرب نجم.

إحالة المتهم إلى الجنايات

ألقت الشرطة القبض على المتهم، وجرت إحالته إلى النيابة العامة، التي أحالته بدورها إلى محكمة جنايات الزقازيق لمحاكمته.