وزير الرياضة يناقش استعدادات حفل ختام دوري مراكز الشباب باستاد «بتروسبورت»

اجتمع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الإثنين بمكتبه بديوان الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع مسئولي الشركة المنظمة لحفل ختام دوري مراكز الشباب لكرة القدم في نسخته التاسعة بحضور مسئولي شركة "توتال إنرجيز".

حفل ختام الدوري

شهد الوزير عرضاً تقديمياً حول التفاصيل المتعلقة بفقرات حفل ختام الدوري، ومراسم توزيع الجوائز على الفائزين، والأماكن المُخصصة لضيوف حفل الختام، والجماهير المصاحبة للفريقين المتنافسين في نهائي الدوري، والمقرر إقامته باستاد "بتروسبورت" يوم 19 سبتمبر الجاري.

وأكد وزير الشباب والرياضة، إخراج احتفالية ختام دوري مراكز الشباب بشكل احترافي يعكس حجم المجهود المبذول في النسخة التاسعة من الدوري، والتي شهدت نقلة نوعية برعاية شركة "توتال إنرجيز" في إطار التعاون المثمر مع الوزارة.

اختيار أفضل لاعب

لفت "صبحي"، إلى تنوع فقرات حفل ختام الدوري بمشاركة الموهوبين والمبدعين من الشباب نتاج البرامج والمشروعات التي تنفذها الوزارة، وكذا مراعاة الإعلان عن اختيار أفضل لاعب في منافسات الدوري في النسخة التاسعة، وإطلاق النسخة العاشرة من الدوري عقب ختام الاحتفالية.

وشارك في منافسات دوري مراكز الشباب في نسخته التاسعة، 21 ألف لاعب منذ انطلاقه فى مارس 2022 في جميع المحافظات، وتنافس 32 فريقاً بالدوري على مستوى الجمهورية، بمشاركة 960 لاعباً، ويتنافس في نصف نهائي الدوري فرق "البرامون" بالدقهلية، ناهيا بالجيزة، الخارجة بالوادي الجديد، مستقبل العميد بمطروح.

حضر الاجتماع من جانب وزارة الشباب والرياضة، كل من أحمد عفيفي رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، وإيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني، ونجوى صلاح رئيس الادارة المركزية لتنمية الشباب، ووسام فاروق مدير عام الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب.