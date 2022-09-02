وزير التعليم: إضافة يوم رياضي وآخر فني بالتعاون مع وزارتي الشباب والثقافة

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، إن المعلم هو الركيزة الأساسية للنهوض بالعملية التعليمية، لذا يجب التركيز علي تطوير أداؤه بما يخدم الارتقاء بمستوى التحصيل الدراسي للطلاب.

وأضاف «حجازي»، خلال كلمته في الاحتفالية التي نظمها حزب «حماة الوطن» بالتعاون مع حزب «مستقبل وطن» وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الرئيس اهتم بالمتفوقين والمبدعين.

وزير التعليم: إضافة يوم رياضي بالأسبوع بالتعاون مع وزارة الشباب

وأشار وزير التعليم، إلى أنه سيتم إضافة يوم رياضي بالأسبوع بالتعاون مع وزارة الشباب، وأيضا يوم فني بالتعاون مع وزارة الثقافة وذلك في إطار تقديم الأنشطة الرياضية والفنية التي تعد واحدة من الحوافز التي تشجع الطلاب لحضور المدرسة وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي.

واستكمل أن وجود السي دي والمناهج الدراسية مع الطالب في منزله يؤدي إلى خفض الدروس الخصوصية والتي تعد ظاهرة تستحق الدراسة، منوها إلي وجود مساعي كبري لتشجيع الطلاب علي الحضور للمدرسة والعزوف عن الغياب، منوهًا إلى أن الرئيس السيسي يضع قطاع التعليم بأولويات أجندة الحكومة باعتباره أساس تحقيق التقدم والنهضة، لذا توجد توجيهات مستمرة من الرئيس بالارتقاء بمستوى العملية التعليمية.

الوزارة تهدف إلي التركيز علي الشق العملي

ولفت الوزير إلى أن الوزارة تهدف إلي التركيز علي الشق العملي في العملية التعليمية بما يتفق مع إعداد أجيال علي مستوي فائق من الكفاءة والعلم.

ودعا الوزير طلاب الثانوية إلى التفكير في المستقبل بطموح وشغف من خلال الوصول إلى أعلى مستويات التفوق من أجل تحقيق المنفعة العامة للوطن.