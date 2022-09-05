السيسي يهنئ ليز تراس لاختيارها رئيسة للحكومة البريطانية

أعلن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قدم تهنئة إلى ليز تراس على اختيارها رئيسةً للحكومة البريطانية.

وقال الرئيس السيسي في تهنئته: «أتقدم بخالص التهنئة إلى ليز تراس على اختيارها رئيسةً للحكومة البريطانية، متمنيًا لها وافر التوفيق في أداء مهمتها الجديدة، كما أتطلع للعمل والتعاون معها ترسيخًا لمسيرة العلاقات الثنائية التاريخية بين بلدينا ولما فيه صالح شعبينا، ولأمن واستقرار وسلام العالم».

وأضاف الرئيس السيسي: «ولا يفوتني أن أتوجه بالشكر لرئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون على ما قام به لصالح دعم العلاقات المصرية البريطانية، ودوره في تعزيز أواصر التعاون بين البلدين والشعبين الصديقين، متمنيًا له موفور السداد فيما هو قادم».