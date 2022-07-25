رئيس الوزراء البريطاني يلقي خطاب الوداع أمام البرلمان

ألقى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خطاب الوداع أمام البرلمان، وسط اقتراحات من أعضاء حزب المحافظين، تعكس رغبتهم في أن يظل رئيسًا للوزراء.

وذكرت شبكة «سكاي نيوز» الناطقة باللغة الإنجليزية، اليوم الاثنين، أن أكثر من 10 آلاف عضو بالحزب، وقعوا على عريضة تطالب بإضافة اسم جونسون إلى بطاقة الاقتراع المتعلقة باختيار من سيتولى القيادة.

من غير المعروف ما يختاره جونسون ليفعله بعد رئاسة الوزراء

كما أوضح متحدث رسمي باسم رئيس الوزراء البريطاني أنه من غير المعروف ما قد يختاره جونسون ليفعله بمجرد توقفه عن تولي منصب رئيس الوزراء.