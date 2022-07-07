رئيس الوزراء البريطاني المستقيل: مستمر في منصبي لحين اختيار زعيم جديد

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إنّ إرادة حزب المحافظين تريد أن يكون هناك قائدا جديدا للحزب وبالتالي رئيسا جديدا للوزراء، وإنّه متفق على أنّ عملية اختيار القائد الجديد يجب أن تبدأ الآن، وأنّ الجدول الزمني سيعلن الأسبوع المقبل، لافتا إلى أنّه باقٍ في منصبه لحين اختيار زعيم جديد.

استقالة رئيس الوزراء البريطاني

وتابع جونسون، خلال كلمته في مؤتمر صحفي منعقد حاليا: «أريد أن أقول للملايين الذين صوتوا لحزب المحافظين للمرة الأولى في 2019، شكرا لكم على تفويضكم، حصلنا على بفضلكم على الأكثرية لحزب المحافظين للمرة الأولى منذ عام 1957، وأكبر حصة منذ 1979».

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني المستقيل، أنّه حارب كثيرا من أجل البقاء في منصبه خلال الأيام الماضية، لأنّه شعر أنّ ذلك من مهام عمله للاستمرار فيما وعد به الجمهور في 2019.

جونسون: فخور بالحكومة البريطانية

وأكد جونسون فخره بالحكومة البريطانية، التي تمكنت من استعادة قوة البلاد، والعمل على تحسين لقاحات فيروس كورونا، متابعا: «كنا أول دولة أزالت القيود بعد انتشار فيروس كورونا، وتولينا قيادة الغرب فيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية».