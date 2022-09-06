«سناء» أكبر واعظة ومفتية بالمنوفية: «حفظت القرآن في سن الـ 43»

ضربت الحاجة «سناء» المثل والقدوة في العمل والاجتهاد وانطقت في مجال حفظ القرآن الكريم وتجويده في سن كبيرة، حتى أصبحت مرشدة وواعظة دينية في أحد مساجد شبين الكوم بمحافظة المنوفية بتكليف من وزارة الأوقاف، ولم تكتفِ بذلك بل نجحت في الحصول على منصب مفتية من ضمن اثنين فقط، وكان آخر هذا المناصب دخولها ضمن أعضاء المقارئ التي أطلقتها وزارة الأوقاف مؤخرا.

بداية قصة النجاح

تقول الحاجة سناء طه، 64 عاما، مقيمة في مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، إنها كانت تعمل ربة منزل للاهتمام بزوجها وأولادها منذ زواجها رغم حصولها على بكالوريوس، ولكن بعد الاطمئنان على أولادها ودخولهم كليات طب وهندسة، عزمت على الاتجاه نحو حفظ القرآن الكريم في سن الـ40 عاما حتى تمكنت من حفظه في سن الـ43 عاما، وبعد ذلك دخلت في معهد محفظات القرآن وتفوقت في مسابقات لحفظة القرآن الكريم، وتم تعيينها في مديرية أوقاف المنوفية كمرشدة وواعظة في مسجد الزناتي بمدينة شبين الكوم.

وأضافت «سناء» أنها أخذت دورات أكاديمية، ودورات للحاسب الآلي، وقواعد الفقه الكلية، وفقه المواريث والصلاة والزكاة والحج والصوم، بالإضافة إلى نجاحها في مسابقات عديدة لحفظة القرآن الكريم، ما أدى إلى تكليفها ببرنامج الصيفي للطفل بسبب تفوقها لتحفيظ القرآن الكريم لـ32 داخل أحد المساجد بالمنوفية والمناقشة معهم في أمور الدين لرفع درجة الوعي لديهم .

حصول «سناء» على ألقاب مفتية ومقرئة

وتابعت «سناء» في تصريحات لجريدة «الوطن»، أنها نجحت أن تكون إحدى المفتيات في محافظة المنوفية بجانب واعظة أخرى فقط تدعى تيسير محمد، بالإضافة إلى وجودها ضمن أعضاء مجلس المقارئ الذي أطلقته وزارة الأوقاف مؤخرا، حيث يتجمعون في مسجد أبي المكارم بمدينة شبين الكوم لقراءة القرآن الكريم على بعضهم وتصحيح الأخطاء لبعضهم حتى يتمكنوا في حفظ القرآن الكريم وفهمه وتجويده وتفسيره بالطريقة الصحيحة .

تمكين المرأة في الجمهورية الجديدة

ووجهت الحاجة «سناء»، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على ما يبذله من جهد في الارتقاء بالمرأة ودعمها المستمر وتمكينهم في مناصب قيادية والاعتماد عليهم في الجمهورية الجديدة، كما قدمت الشكر للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على الاهتمام بتمكين المرأة للعمل في مديريات الأوقاف على مستوى الجمهورية، فضلا عن اهتمامه في الارتقاء بمستواهم العلمي والثقافي من خلال الدورات التدريبية والمسابقات والامتحانات التي يعقدها باستمرار للمحافظة على مستواهم الديني والثقافي.