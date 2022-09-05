بتجويد وأصوات رائعة.. أب ينافس أولاده الثلاثة في تلاوة القرآن الكريم

استضاف برنامج «واحد من الناس»، المذاع على شاشة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي عمرو الليثي، أب يدعى محمد عبدالرحمن، ينافس أولاده الثلاثة «وليد» و«عمر» و«يوسف»، في ترتيل وتجويد القرآن الكريم على الهواء.

أولاده الخمسة من حفظة القرآن الكريم

قال الأب الذي يعيش في الشرقية، ويبلغ من العمر 36 عاما، إنه بدأ في حفظ القرآن الكريم من سن 10 سنوات، وأجاد بعد ذلك في تجويد وحفظ كتاب الله، وبعدما تزوج وأنجب أول أبناءه «وليد» من سن 4 أو 5 سنوات، لافتا أنه أنجب 5 أبناء، وجميعهم من حفظة القرآن الكريم، عدا ابنته الكبرى التي حفظت 4 أجزاء، لافتا أنه يعمل مؤذن في وزارة الأوقاف.

فكرة نشر فيديو لهم

قال «وليد»، إن فكرة تصوير أنفسهم خلال تلاوتهم للقرآن الكريم جاءت من صديق له، متابعا: «واحد صاحبي طلب مني أعمل فيديو وأنشره، وخلال تواجدي في منزل العائلة عملنا فيديو ونشرته».

وطلب الإعلامي عمرو الليثي من الأب وأولاده الثلاثة تلاوة بعض الآيات من الذكر الحكيم، منها آية في سورة فاطر «يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ»، وآية في سورة الرحمن «مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ».