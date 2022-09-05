رئيس التحرير

أحمد الخطيب

بتجويد وأصوات رائعة.. أب ينافس أولاده الثلاثة في تلاوة القرآن الكريم

كتب:

محمد عزالدين
06:16 ص | الإثنين 05 سبتمبر 2022
محمد عبدالرحمن وأولاده الثلاثة

محمد عبدالرحمن وأولاده الثلاثة

استضاف برنامج «واحد من الناس»، المذاع على شاشة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي عمرو الليثي، أب يدعى محمد عبدالرحمن، ينافس أولاده الثلاثة «وليد» و«عمر» و«يوسف»، في ترتيل وتجويد القرآن الكريم على الهواء.

أولاده الخمسة من حفظة القرآن الكريم

قال الأب الذي يعيش في الشرقية، ويبلغ من العمر 36 عاما، إنه بدأ في حفظ القرآن الكريم من سن 10 سنوات، وأجاد بعد ذلك في تجويد وحفظ كتاب الله، وبعدما تزوج وأنجب أول أبناءه «وليد» من سن 4 أو 5 سنوات، لافتا أنه أنجب 5 أبناء، وجميعهم من حفظة القرآن الكريم، عدا ابنته الكبرى التي حفظت 4 أجزاء، لافتا أنه يعمل مؤذن في وزارة الأوقاف.

فكرة نشر فيديو لهم

قال «وليد»، إن فكرة تصوير أنفسهم خلال تلاوتهم للقرآن الكريم جاءت من صديق له، متابعا: «واحد صاحبي طلب مني أعمل فيديو وأنشره، وخلال تواجدي في منزل العائلة عملنا فيديو ونشرته».

وطلب الإعلامي عمرو الليثي من الأب وأولاده الثلاثة تلاوة بعض الآيات من الذكر الحكيم، منها آية في سورة فاطر «يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ»، وآية في سورة الرحمن «مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ».

اقرأ المزيد:

أحمد وعمر شقيقان يبدعان في تلاوة القرآن الكريم: أصوات ملائكية

«أحمد عطي» يبدع في تلاوة القرآن الكريم بالمنوفية.. صاحب حنجرة ذهبية

«البريمو».. «أحمد» يبدع في تلاوة القرآن الكريم بصلاة التراويح بالمسجد

نعمة بالوراثة.. «إبراهيم» طفل يُبدع في تلاوة القرآن الكريم «فيديو»

«شغل قرآن».. مبادرة شبابية لتشجيع الناس على تلاوة القرآن الكريم بالغربية

بالأسماء.. جامعة القاهرة تعلن نتائج مسابقة تلاوة القرآن الكريم للطلاب

الشيخ محمود الشعشاعي.. 129 عاما على مولد عمدة تلاوة القرآن الكريم
بقلم محمد عزالدين