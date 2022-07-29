«كان بيقرأ قرآن والمصحف في إيده».. مصرع طالب شرطة سقط من شرفة منزله

شهدت الساعات الأخيرة مصرع طالب بكلية الشرطة يدعى عبد الرحمن إبراهيم، 25 عاما، بعد شعوره بدوار خلال تلاوته القرآن الكريم، ما أسفر عن سقوطه من شرفة المنزل بمحافظة كفر الشيخ، ووفاته في الحال.

طلب مصحفا واختل توازنه فسقط من شرفة منزله

وأفادت التحريات بأن الطالب «عبد الرحمن»، طلب مصحفا من أمه من أجل تلاوة القرآن، وجلس على كرسي في شرفة المنزل، وبعد قليل اختل توازنه عقب شعوره بدوار ما تسبب في سقوطه ليلقى مصرعه في التو بعد السقوط المدوي إلى الأسفل.

الطالب كان يعاني من الدوار

كما تبين من التحريات أن الطالب يعاني من دومًا من الدوار واختلال التوازن، قبل أن يتسبب هذا المرض في وفاته وهو ممسكًا بالمصحف سقوطًا من شرفة منزله.

وتم وضع الجثة بمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، تحت تصرف النيابة العامة، لمباشرة التحقيق، التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة ومعرفة كيفية حدوثها.

أهالي كفر الشيخ عن عبد الرحمن: قلبه متعلق بالمساجد وكلام الله

واتشحت منطقة «عبد الرحمن» بكفر الشيخ بالسواد، وخيم الحزن على الأهالي هناك، بعد وفاة الطالب، وتحولت حسابات أصحابه إلى دفاتر عزاء للطالب، نعوه من خلالها عددوا فيها صفاته الطيبة وتعلقه بالمساجد والقرآن وذكرا محاسنه خلالها.