«الصحة»: التقزم والأنيميا والسمنة من الأمراض المتعلقة بالتغذية

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إن الاستراتيجية الوطنية للغذاء مهمة للغاية في ظل الظروف التي شهدها العالم خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى ضرورة التفرقة بين الغذاء والتغذية، فليس كل غذاء يؤدي إلى التغذية، إذ أن الكثير من الأغذية تؤدي إلى الإصابة بالأمراض، مثل الملح الذي يؤدي إلى ارتفاع الضغط، أو الإصابة بالأنيميا عند نقص الحديد.

التقزم والأنيميا والسمنة من الأمراض المتعلقة بالتغذية

وأضاف «عبد الغفار»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «بالورقة والقلم»، على شاشة «TeN»، والذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، أن التقزم والأنيميا والسمنة من الأمراض المتعلقة بالتغذية، فالتغذية ليست مرتبطة بالحالة الاقتصادية، فقد يكون هناك شخص ميسور الحال، ولكن مصاب بالسمنة، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة توعية المواطنين بالغذاء المفيد والضار.

وتابع: «الاحتياجات الغذائية تختلف من شخص لشخص، طبقًا للحالة الصحية والعمر، ونحن أمام فرصة ذهبية لن تتكرر في عمر الزمن كثيرًا للارتقاء بمنظومة الصحة، لأننا أمام رئيس مؤمن بالأفكار الجيدة والنيرة التي تنقل المجتمع بصورة نوعية».

وأكد وزير الصحة والسكان، أن جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» أثرت بشكل كبير على حصول الناس على غذاء كافي وصحي ونظم غذائية متوازنة، وهذا بسبب تأثر سلاسل الإمداد، كما أن السمنة تؤدي إلى الإصابة بالسكر وضغط الدم مع مرور الوقت، ولذلك تقوم وزارة الصحة بإعداد برامج توعوية لتعريف المواطنين بأهمية تناول الغذاء الصحي.

انخفاض ملحوظ في أعداد الإصابات بكورونا

أشار إلى أن مصر تشهد منذ 5 أسابيع انخفاضًا ملحوظا في أعداد إصابات كورونا، والأعراض أصبحت بسيطة، ولكن هذا لا يعني انتهاء الجائحة « كورونا ما زالت موجودة، والحرص واجب والتطعيم واجب جدًا، وتطبيق الإجراءات الاحترازية هام للغاية، خاصة أننا مقبلين على موسم الشتاء».