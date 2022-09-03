وزير الصحة السابق عن ملف «الوطن» حول «الولادة القيصرية»: قضية خطيرة

علق الدكتور عادل العدوي وزير الصحة السابق على اهتمام جريدة «الوطن» بملف فوضى الولادة القيصرية واستعراض مخاطرها والتوعية بأهمية الولادة الطبيعية، قائلًا: «عرض القضية من جميع جوانبها واستطلاع رأي الخبراء والمتخصصين فيها؛ دور الصحافة المسؤولة والمهتمة بقضايا المجتمع والحريصة على توعية ومساندة جهود الدولة».

وأضاف «العدوي» أنَّ ملف «الوطن» المنشور في عدد اليوم عن الولادة القيصرية، يأتي استباقًا لإعلان وزارة الصحة عن تدشين مبادرة في الإطار نفسه، مبينًا أنَّ «مبادرة وزارة الصحة لتقليل المعدلات الكبيرة التي شهدتها الولادة القيصرية مبادرة فريدة ونأمل أنَّ تسهم المبادرة في توعية الأسر المصرية إدراك خطورة الولادة القيصرية على الأم والجنين».

العدوي: الولادة الطبيعية لمصلحة الأم والجنين

وتابع «العدوي» أنَّ هناك حالات يتمّ إجراء الولادة القيصرية لها لأمور عدة كوضع الجنين أو حالة الأم الصحية وغيرها من الأمور التي يحددها الطبيب المشرف على الحالة.

ونصح «العدوي» السيدات والمقبلات على الزواج بالتعاون مع الطبيب لإجراء عملية الولادة بشكل طبيعي لصالح الأم والجنين.

ملف «الوطن» عن «الولادة القيصرية»

وكانت «الوطن» فتحت ملف «فوضى الولادة القيصرية» في عددها اليوم، وتناولت مختلف جوانب القضية، وذلك بعد أن وصلت معدلات الولادة القيصرية إلى معدلات كبيرة جدًا.

ونشرت «الوطن» في عدد اليوم تصريحات خاصة من وزير الصحة بشأن مبادرة الوزارة لدعم الولادة القيصرية المنتظر إطلاقها قريبًا، واستطلعت الجريدة آراء استشاريين وخبراء وبرلمانيين ومسؤولين سابقين حول اقتراحاتهم لتقليل معدلات الولادة القيصرية في مصر.