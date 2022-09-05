«الصحة»: تقديم الخدمات الطبية لـ4 ملايين مواطن سنويا بالمجان

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إن القيادة السياسية توجه باستمرار بتقديم الرعاية الصحية للمواطن المصري في جميع المراحل وعلى جميع المستويات، موضحا أن الرعاية تتضمن الكشف ومتابعة الحمل وتنظيم الأسرة والأمراض البسيطة من خلال 5000 وحدة صحية على مستوى الجمهورية.

قرارات العلاج على نفقة الدولة تصدر بشكل فوري

أوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «نشرة الأخبار»، والمذاع على فضائية «DMC»، أنه جرى تقديم الخدمات الطبية لـ 4 ملايين مواطن سنويا بالمجان «على نفقة الدولة»، من خلال منظومة متكاملة تشمل الرعاية الأولية والمتقدمة.

وأشار إلى أنه في حالة احتياج المريض إلى رعاية صحية أكثر تخصصا يجرى تحويله لأحد المستشفيات الحكومية العامة أو الجامعية أو المراكز الطبية المتخصصة، مشيرا إلى أن قرارات العلاج على نفقة الدولة تصدر بشكل فوري للحالات التي تحتاج إلى تدخلات طبية مكلفة.

جدول شهري للقوافل الطبية

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار إلى أن هناك مناطق يصعب على أهاليها الانتقال إلى الوحدات الصحية أو المستشفيات لتلقى العلاج، وهنا يأتي دور القوافل الطبية التي تتحرك بجدول شهري على جميع المناطق التي يصعب على أهاليها الوصول إليها، مؤكدا أن القوافل تتضمن معامل تحاليل ووحدات أسنان وأجهزة أشعة متنقلة لتقديم جميع الخدمات الطبية في مكان المواطن باستثناء التدخل الجراحي.