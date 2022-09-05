«الغرف التجارية»: نتوقع انخفاضا في أسعار السلع خلال 60 يوما

توقع الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، انخفاض أسعار السلع والمنتجات داخل الأسواق المصرية خلال 60 لـ 90 يومًا، وذلك بسبب تراجع الأسعار العالمية، موضحًا أن كل السلع والمنتجات متوفرة في الأسواق ورصيد الدولة المصرية من السلع يكفي لمدة 6 شهور قادمة، كما أن مصر تعيش في حالة من الاستقرار وسيكون هناك تخفيضات كبيرة على الأسعار تصل من 25% حتى 30%، قبل بداية العام الدراسي الجديد، كما أن رصيد مصر من البن يكفي 3 أشهر ونصف.

عروض سياحية طويلة المدى لاستقطاب السياح من دول شمال الاتحاد الأوروبي

وزف «عز»، خلال حواره في برنامج «مصر جديدة»، الذي يُقدمه الإعلامية إنجي أنور، والذي يُعرض على شاشة «EtC»، بشرى سارة للقطاع السياحي، إذ ذكر أنه سيتم رفع نسبة الإشغال الفندقي من خلال عروض سياحية طويلة المدى لاستقطاب السياح من دول شمال الاتحاد الأوروبي، فضلًا أن هناك تواصلًا تم مع وزارة السياحة والآثار واتحاد الغرف السياحية من أجل تنشيط الفنادق المغلقة بسبب جائحة فيروس كورونا.

تأشيرات طويلة الأجل بأسعار مخفضة للسياح

وأوضح الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن وزارة الخارجية وافقت على إصدار تأشيرات طويلة الأجل بأسعار مخفضة للسياح من دول الاتحاد الأوروبي، للاستمتاع بجو مصر الدافئ في فصل الشتاء، وإدارة أعماله من خلال شبكة الإنترنت، موضحًا أن وزارة السياحة نظمت برنامجًا من أجل استهداف السائحين الراغبين في مشاهدة كأس العالم 2022 في قطر.