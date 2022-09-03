الغرف التجارية: بعض الأسعار تشهد انخفاضا خلال 3 شهور.. ولا أزمة في الشاي

قال الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن انخفاض بعض السلع عالميا يشير إلى أن العالم عاد إلى مستويات أسعار ما قبل الأزمة الروسية الأوكرانية: «وبالتالي الأثر في مصر سيظهر خلال شهرين أو 3 شهر».

وأضاف «عز»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، على قناة ON: «هناك سلع الانخفاض فيها تجاوز سعر التعويم، وسنرى انخفاض سعرها، وهناك سلع انخفاضها كان في حدود فرق التعويم أو أقل منه قليلا، وبالتالي فإن أسعارها ستثبت».

وتابع الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية: «خلال المرحلة المقبلة لن ترتفع الأسعار، وهناك أسعار بعض السلع ستنخفض من شهرين إلى 3 أشهر، وهنا نتحدث عن سلة الغذاء بصفة عامة، وكل ما له بالغذاء سيتأثر».

استمرار كل المنافذ

وأكد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه باستمرار العمل في كل المنافذ، بحيث لا تغلق أبدا، حيث إنها توفر السلع بسعر رخيص، كما أنها تحافظ على استقرار أسعار السلع في السوق.

وشدد على عدم وجود أزمة في الشاي أو البن: «رصيد الشاي عندي معدي السنة ورصيد البن 3 شهور ونصف، ولكن هناك العديدون يعلنون أخبارا غير دقيقة وفجأة تحول هذا الأمر إلى موضوع ذي أولوية في الإعلام وبدأ أثره في الشارع، حيث أصبحت الأسر تشتري وتخزن وأصبحت هناك أزمة».

لا أزمة في شاي العروسة

وحول شاي العروسة، قال الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية: «عندهم شهر يشتغلوا فيه وخلال هذه الشهر هتخرج بضائعهم الموجودة في الميناء، وبالتالي مفيش مشكلة».