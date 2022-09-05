تدريب معلمي التعليم الفني المقيمين بالصف الثاني على نظام «الجدارات»

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء تنفيذ تدريبات للمعلمين المقيمين بالصف الثاني المتدربين على برامج التعليم الفني المبنية على جدارات بالتعاون مع الإدارة المركزية لإعداد القيادات التربوية.

تطوير التعليم الفني

وقالت وزارة التربية والتعليم في خطاب مرسل للمديريات التعليمية، إنه في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على تطوير منظومة التعليم الفني بمصر، وبناء على الخطة التنفيذية لقطاع التعليم الفني، بشأن استكمال بناء قدرات معلمي التعليم الفني وفق البرامج والمناهج المبنية على منهجية الجدارات.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، قد تقرر بدء تنفيذ تدريبات المعلمين «مقيمي الصف الثاني» المتدربين على برامج التعليم المبنية وفق منهجية الجدارات وبالتعاون مع الإدارة المركزية لإعداد القيادات التربوية خلال الفترات المحددة، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية.

ورش تدريبية

وطالبت وزارة التعليم المديريات التعليمية بالتوجيه وتكليف مسئول تدريب التعليم بالمحافظة بالتنبيه على المرفق بياناتهم بضرورة حضور الورش التدريبية، وتحديد القاعات التدريبية والإشراف على تجهيزها بداتا شو للتنفيذ التدريبات المشار إليها.